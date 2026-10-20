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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

دستگیری متخلفان شکار پرندگان وحشی در منطقه حفاظت شده هلن

دستگیری متخلفان شکار پرندگان وحشی در منطقه حفاظت شده هلن

شهرکرد- مسئول منطقه حفاظت شده هلن گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این منطقه در پی گشت و کنترل، متخلفان شکار غیرمجاز پرندگان از نوع کبک را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورعلی شهبازی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این منطقه در پی گشت و کنترل، متخلفان شکار غیرمجاز پرندگان از نوع کبک را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: این متخلفان با حضور در زیستگاه پرندگان، اقدام به شکار این پرندگان کرده بودند که یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت‌شده هلن با هوشیاری و دقت لازم متخلفان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی و انتظامی دادند.

شهبازی بیان داشت: از این متخلفان، ۲ قبضه اسلحه تک لول به همراه ۱۲ قطعه کبک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه حفاظت شده هلن با حدود ۴۰ هزار هکتار وسعت در محدوده شهرستان‎‌های اردل، لردگان و کیار با فاصله تقریبی ۱۱۰ کیلومتری از مرکز استان واقع شده است.

کد مطلب 6983654

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