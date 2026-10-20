افزایش سرعت باد و مواج شدن سواحل جنوبی استان بوشهر از جمعه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در اواسط روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبجگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت جمعه با افزایش نسبی سرعت وزش باد روی دریا، سواحل استان به‌خصوص سواحل جنوبی، تا حدودی مواج پیش‌بینی می‌شوند، همچنین تا روز جمعه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب به‌صورت پراکنده و موقت (غالباً در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری‌های جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، در برخی نقاط احتمال ناپایداری موقت جوی و بارش پراکنده باران خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت؛ در نواحی جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.