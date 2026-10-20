به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادیخواه صبح سه شنبه در نشست با مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و تقنینی از این مجموعه و فراهمسازی زمینه توسعه فعالیتهای آن تأکید کرد.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گستره فعالیتهای این صندوق در ارائه خدمات مالی به طلاب و جامعه هدف اظهار کرد: عملکرد این مجموعه نشاندهنده ظرفیت قابل توجه آن در حوزه قرضالحسنه است و ضرورت دارد حمایتهای لازم برای تقویت زیرساختها و افزایش توان خدمترسانی آن در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه این صندوق در ارائه خدمات قرضالحسنه افزود: عملکرد و آمار خدمات این مجموعه، ظرفیت آن را برای ایفای نقشی گستردهتر در نظام تأمین مالی قرضالحسنه کشور نشان میدهد و پشتیبانی نهادهای مسئول میتواند به توسعه فعالیتهای آن کمک کند.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت با اشاره به رویکرد مجلس نسبت به مجموعههای حوزوی و نهادهای فعال در عرصه خدمترسانی تصریح کرد: رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به فعالیت مجموعههایی که با هدف رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات اجتماعی فعالیت میکنند، نگاه حمایتی دارند.
وی ادامه داد: کمیسیونهای تخصصی مجلس، بهویژه کمیسیون فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و مطالبات این مجموعهها دارند و مجلس آمادگی دارد زمینه همکاریهای لازم با صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی را فراهم کند.
آزادیخواه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای پایدار برای پشتیبانی از این صندوق خاطرنشان کرد: تقویت چنین مجموعههایی نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و ایجاد زمینههای لازم برای تأمین منابع مالی است تا امکان تداوم و توسعه خدمات قرضالحسنه فراهم شود.
آزادیخواه: ظرفیت بودجه و برنامه هفتم باید به کار گرفته شود
مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت، پیشبینی احکام حمایتی در قانون بودجه و استفاده از ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه را از راهکارهای مؤثر برای تقویت منابع صندوق برشمرد و گفت: تصویب احکام تکلیفی برای دولت و بانک مرکزی، تأمین خطوط اعتباری و هدایت بخشی از گردش مالی اعتبارات فرهنگی و حوزوی به سمت این صندوق، میتواند پشتوانه مالی مناسبی برای توسعه خدمات آن ایجاد کند.
وی افزود: پیگیری این ظرفیتها در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، امکان حمایت هدفمندتر از صندوق را فراهم میکند و میتواند در افزایش توان مالی و گسترش دامنه خدمات آن نقش داشته باشد.
آزادیخواه، همچنین از پیگیری مطالبات این مجموعه از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی مجلس خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با تعامل مستقیم با دولت و پیگیری موضوع در مراحل تدوین بودجه، زمینه افزایش سرمایه صندوق و ارتقای ظرفیت آن برای ارائه خدمات به جامعه هدف فراهم شود.
قم- مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت گفت: گنجاندن احکام حمایتی در بودجه و بهرهگیری از ظرفیت برنامه هفتم، زمینهساز توسعه خدمات قرضالحسنه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادیخواه صبح سه شنبه در نشست با مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و تقنینی از این مجموعه و فراهمسازی زمینه توسعه فعالیتهای آن تأکید کرد.
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