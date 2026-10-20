به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه صبح سه شنبه در نشست با مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و تقنینی از این مجموعه و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های آن تأکید کرد.



مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گستره فعالیت‌های این صندوق در ارائه خدمات مالی به طلاب و جامعه هدف اظهار کرد: عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه آن در حوزه قرض‌الحسنه است و ضرورت دارد حمایت‌های لازم برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش توان خدمت‌رسانی آن در دستور کار قرار گیرد.



وی با اشاره به جایگاه این صندوق در ارائه خدمات قرض‌الحسنه افزود: عملکرد و آمار خدمات این مجموعه، ظرفیت آن را برای ایفای نقشی گسترده‌تر در نظام تأمین مالی قرض‌الحسنه کشور نشان می‌دهد و پشتیبانی نهادهای مسئول می‌تواند به توسعه فعالیت‌های آن کمک کند.



مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت با اشاره به رویکرد مجلس نسبت به مجموعه‌های حوزوی و نهادهای فعال در عرصه خدمت‌رسانی تصریح کرد: رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به فعالیت مجموعه‌هایی که با هدف رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند، نگاه حمایتی دارند.



وی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و مطالبات این مجموعه‌ها دارند و مجلس آمادگی دارد زمینه همکاری‌های لازم با صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی را فراهم کند.



آزادی‌خواه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای پایدار برای پشتیبانی از این صندوق خاطرنشان کرد: تقویت چنین مجموعه‌هایی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تأمین منابع مالی است تا امکان تداوم و توسعه خدمات قرض‌الحسنه فراهم شود.



آزادی‌خواه: ظرفیت بودجه و برنامه هفتم باید به کار گرفته شود



مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت، پیش‌بینی احکام حمایتی در قانون بودجه و استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه را از راهکارهای مؤثر برای تقویت منابع صندوق برشمرد و گفت: تصویب احکام تکلیفی برای دولت و بانک مرکزی، تأمین خطوط اعتباری و هدایت بخشی از گردش مالی اعتبارات فرهنگی و حوزوی به سمت این صندوق، می‌تواند پشتوانه مالی مناسبی برای توسعه خدمات آن ایجاد کند.



وی افزود: پیگیری این ظرفیت‌ها در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، امکان حمایت هدفمندتر از صندوق را فراهم می‌کند و می‌تواند در افزایش توان مالی و گسترش دامنه خدمات آن نقش داشته باشد.



آزادی‌خواه، همچنین از پیگیری مطالبات این مجموعه از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با تعامل مستقیم با دولت و پیگیری موضوع در مراحل تدوین بودجه، زمینه افزایش سرمایه صندوق و ارتقای ظرفیت آن برای ارائه خدمات به جامعه هدف فراهم شود.