به گزارش خبرنگار مهر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فرآیند پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری مربوط به ماه آبان در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱ صبح روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه، صرفاً از طریق سکوهای مجاز اینترنتی فروش بلیت کلید خواهد خورد.

همچنین در ادامه این طرح، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی مشخص نیز از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سطح کشور انجام خواهد پذیرفت. پس از طی این مراحل و از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد، مقارن با اتمام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، روند پیش‌فروش بلیت‌ها به صورت همزمان از سر گرفته خواهد شد. شایان ذکر است که تمامی هموطنان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات خود می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ تماس حاصل نمایند.