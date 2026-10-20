به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، استفاده غیرمجاز از شبکه برق شهری توسط دستفروشان و فروشندگان سیار در تهران، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، به دلیل رعایت نشدن الزامات ایمنی می‌تواند خطراتی برای شهروندان و فعالان این مشاغل ایجاد کند. در همین راستا، تاکنون هزاران مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و متوقف شده است.

علی خدری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از شبکه برق توسط دستفروشان شناسایی و متوقف شده و انشعابات غیرمجاز ۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو و فروشنده سیار نیز جمع‌آوری شده است.

به گفته وی، امکان استفاده قانونی و ایمن از برق برای دستفروشان و خودروهای سیار نیز فراهم شده است؛ به‌طوری‌که تاکنون ۲۹۰ دستگاه شمارشگر برق شامل ۱۶۰ دستگاه برای خودروهای سیار و ۱۳۰ دستگاه برای دستفروشان مجاز نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر ادامه نظارت‌ها اعلام کرد که جمع‌آوری انشعابات ناایمن و نصب شمارشگرهای استاندارد با هدف پیشگیری از حوادث جانی و مالی و حفاظت از حقوق عمومی دنبال می‌شود.