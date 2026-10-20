به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح سه شنبه در نشست کمیته پدافند غیرعامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در این اداره کل اعلام کرد: بررسی راهکارهای ارتقای آمادگی، پیشگیری از تهدیدات نوین و افزایش تاب آوری مجموعه در برابر مخاطرات احتمالی رویکرد مجموعه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در برگزاری این نشست است.

وی افزود: راهبردهای صیانت از زیرساخت‌ها، صیانت از نیروی انسانی و تداوم خدمات‌رسانی به جامعه هدف به عنوان ارکان اصلی پدافند غیرعامل در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مد نظر قرار دارد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیرعامل نقش بی بدیلی در کاهش آسیب‌پذیری و حفظ پایداری خدمات دستگاه‌های اجرایی دارد و صیانت از سرمایه‌های انسانی و زیرساختی مجموعه، اولویت اصلی ما در تمامی سطوح است.

نورانی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی اصولی، رصد هوشمندانه تهدیدات و حفظ آمادگی مستمر، می‌توانیم در برابر هرگونه مخاطره و تهدید احتمالی، عملکردی به هنگام، هماهنگ و موثرتر داشته باشیم تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه تداوم یابد.

وی گفت: آموزش مستمر کارکنان، ارتقای سطح آگاهی عمومی در مجموعه و بازنگری مداوم در طرح‌های واکنشی، از الزامات حیاتی برای تبدیل تهدیدات به فرصت و ایجاد مصونیت حداکثری در ساختار اداری است.