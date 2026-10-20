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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

کاهش آسیب پذیری تعاونی‌های سمنان؛ پدافند غیرعامل ضروری است

کاهش آسیب پذیری تعاونی‌های سمنان؛ پدافند غیرعامل ضروری است

سمنان- مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان کاهش آسیب پذیری تعاونی‌ها و کسب و کارها را در زمره رویکردهای این مجموعه در حوزه پدافند غیر عامل دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح سه شنبه در نشست کمیته پدافند غیرعامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در این اداره کل اعلام کرد: بررسی راهکارهای ارتقای آمادگی، پیشگیری از تهدیدات نوین و افزایش تاب آوری مجموعه در برابر مخاطرات احتمالی رویکرد مجموعه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در برگزاری این نشست است.

وی افزود: راهبردهای صیانت از زیرساخت‌ها، صیانت از نیروی انسانی و تداوم خدمات‌رسانی به جامعه هدف به عنوان ارکان اصلی پدافند غیرعامل در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مد نظر قرار دارد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیرعامل نقش بی بدیلی در کاهش آسیب‌پذیری و حفظ پایداری خدمات دستگاه‌های اجرایی دارد و صیانت از سرمایه‌های انسانی و زیرساختی مجموعه، اولویت اصلی ما در تمامی سطوح است.

نورانی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی اصولی، رصد هوشمندانه تهدیدات و حفظ آمادگی مستمر، می‌توانیم در برابر هرگونه مخاطره و تهدید احتمالی، عملکردی به هنگام، هماهنگ و موثرتر داشته باشیم تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه تداوم یابد.

وی گفت: آموزش مستمر کارکنان، ارتقای سطح آگاهی عمومی در مجموعه و بازنگری مداوم در طرح‌های واکنشی، از الزامات حیاتی برای تبدیل تهدیدات به فرصت و ایجاد مصونیت حداکثری در ساختار اداری است.

کد مطلب 6983669

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