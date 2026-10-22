۳۵ هزار سد معبر صنفی در تهران؛ منطقه ۴ رکورددار تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر-گروه جامعه: سد معبر صنفی یکی از مشکلاتی است که می‌تواند رفت‌وآمد شهروندان در معابر شهری را دشوار کند؛ از اشغال پیاده‌روها و محدودشدن مسیر عبور عابران پیاده گرفته تا ایجاد اختلال در تردد خودروها و شکل‌گیری تنش میان کسبه و شهروندان. در چنین شرایطی، ساماندهی معابر و رسیدگی به تخلفات صنفی، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، نیازمند حضور میدانی نیروهایی است که مسئولیت شناسایی و پیگیری این تخلفات را برعهده دارند.

نیروهای شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران برای مواجهه با تخلفات صنفی و مدیریت تنش‌های احتمالی آموزش می‌بینند و در جریان برخی مأموریت‌ها نیز با همراهی پلیس اقدام می‌کنند. همچنین در بیشتر مناطق، دوربین‌هایی روی خودروهای عملیاتی نصب شده است تا وقایع مأموریت‌ها ثبت و در صورت بروز حادثه، مستندات لازم برای پیگیری‌های قانونی فراهم شود.

با وجود این تمهیدات، گاهی برخورد با متخلفان از تذکر و اخطار فراتر می‌رود و به درگیری فیزیکی می‌انجامد. یکی از این موارد در منطقه ۱۲ تهران رخ داد جایی که یکی از مأموران شهربان در جریان انجام مأموریت از ناحیه سر و آرنج آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد. به گفته مسئولان شرکت شهربان و حریم‌بان، تاندون این مأمور نیز در جریان حادثه دچار پارگی شده است.

این اتفاق بار دیگر دشواری‌های مأموریت‌های رفع سد معبر و ضرورت مدیریت این تخلفات با رعایت حقوق شهروندان و حفظ ایمنی نیروهای اجرایی را مطرح می‌کند؛ مأموریت‌هایی که از تذکر اولیه به کسبه آغاز می‌شود و در صورت تکرار تخلف، می‌تواند مراحل قانونی بعدی را در پی داشته باشد.

در همین زمینه، محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات مأموریت‌های رفع سد معبر، آمار تخلفات صنفی شناسایی‌شده در پایتخت، روند برخورد با متخلفان و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی معابر توضیح داده است.

شناسایی بیش از ۳۵ هزار مورد سد معبر صنفی در تهران

عزیزی با اشاره به آمار سد معبرهای صنفی شناسایی‌شده در پایتخت اظهار کرد: در مجموع ۳۵ هزار و ۲۷ مورد سد معبر صنفی در شهر تهران شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه منطقه ۴ بیشترین تعداد موارد شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده است، افزود: در این منطقه ۴ هزار و ۴۸۴ مورد سد معبر ثبت شده که از جمله مصادیق آن می‌توان به تخلفات نمایشگاه‌داران و اغذیه‌فروشان اشاره کرد.

انجام بیش از ۳ هزار مأموریت برای رفع سد معبر در ۴۰ روز

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع سد معبر صنفی گفت: طی ۴۰ روز اجرای طرح، ۳ هزار و ۲۸۴ مأموریت برای رفع سد معبر انجام شده است.

عزیزی با اشاره به اینکه ممکن است یک واحد صنفی در چند نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد، توضیح داد: تعداد مأموریت‌ها لزوماً به معنای تعداد واحدهای صنفی متفاوت نیست؛ چراکه ممکن است برای یک مورد تخلف، در صورت تکرار، چند بار مأموریت انجام شود.

وی همچنین درباره آمار تجمیعی پرونده‌های مختومه یا ارجاع‌شده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد که آمار سالانه مشخصی در این زمینه در اختیار شرکت نیست.

از تذکر شفاهی تا ارجاع پرونده به کمیسیون بند ۲۰

عزیزی درباره روند برخورد با تخلفات سد معبر صنفی توضیح داد: برخورد با این موارد با شناسایی تخلف و تذکر شفاهی آغاز می‌شود و در صورت تکرار، مراحل اخطار و پیگیری قانونی ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در صورت تداوم تخلف، پس از تذکر شفاهی، اخطار کتبی اول با فاصله ۲۴ ساعت صادر می‌شود. اگر تخلف همچنان ادامه داشته باشد، اخطار دوم نیز ۲۴ ساعت بعد صادر خواهد شد و در صورت تکرار، پرونده ۲۴ ساعت پس از اخطار دوم به کمیسیون بند ۲۰ ارجاع می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، در این روند، از تذکر شفاهی تا ارجاع پرونده به کمیسیون، حدود ۷۲ ساعت زمان در نظر گرفته شده است.

در کنار رسیدگی میدانی به تخلفات و پیگیری موارد تکرارشونده، شهرداری تهران نیز بر اجرای مستمر ضوابط ساماندهی معابر و ایجاد تعادل میان فعالیت اصناف و حقوق شهروندان تأکید دارد.

تمرکز بر مناطق دارای حجم بالای تخلفات

عزیزی با اشاره به پراکندگی سد معبرهای صنفی در مناطق مختلف تهران گفت: مناطق ۴، ۱۲، ۱۱ و ۱۹ از جمله مناطقی هستند که حجم بالایی از این تخلفات در آنها گزارش شده است.

وی افزود: برای رسیدگی به وضعیت این مناطق، طرح‌های فوری با محوریت شهرداری مناطق و با پشتیبانی شرکت شهربان و حریم‌بان و فراجا اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به تفاوت شرایط مناطق مختلف تأکید کرد: هدف، کاهش سد معبر و ساماندهی وضعیت معابر متناسب با ظرفیت و شرایط هر یک از ۲۲ منطقه تهران است.

ثبت وقایع مأموریت‌ها با دوربین‌های عملیاتی

عزیزی درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ثبت وقایع حین مأموریت‌ها و پیگیری حوادث احتمالی اظهار کرد: نیروهای شهربان آموزش‌های لازم را برای انجام مأموریت بدون ایجاد تنش و درگیری دریافت می‌کنند، اما گاهی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که درگیری قابل پیشگیری نیست.

وی با اشاره به وقوع برخی درگیری‌های فیزیکی در جریان مأموریت‌ها افزود: در یکی از این موارد در منطقه ۱۲، مأمور شهربان از ناحیه سر و آرنج آسیب دید و به دلیل شدت جراحت به بیمارستان منتقل شد؛ همچنین تاندون وی دچار پارگی شده بود. در موارد دیگری نیز درگیری فیزیکی رخ داده، اما آسیب‌ها به بستری‌شدن مأموران منجر نشده است.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه در مأموریت‌ها از همراهی پلیس نیز استفاده می‌شود، توضیح داد: در صورت بروز درگیری، نیروهای شهربان از تشدید تنش خودداری می‌کنند و رسیدگی به موضوع از طریق پلیس و مراجع مربوط دنبال می‌شود. پس از وقوع حادثه، گزارش و اظهارات شاهدان جمع‌آوری و موضوع برای پیگیری قانونی به مرجع انتظامی ارجاع می‌شود.

عزیزی همچنین از نصب دوربین روی خودروهای عملیاتی در بیشتر مناطق خبر داد و گفت: تصاویر ثبت‌شده از وقایع مأموریت‌ها می‌تواند به‌عنوان مستندات لازم برای بررسی حوادث و پیگیری‌های قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

رسیدگی به سد معبر با همکاری مناطق و دستگاه‌های مرتبط

همچنین شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با تأکید بر تداوم اجرای شیوه‌نامه رفع سد معبر اصناف در مناطق ۲۲گانه پایتخت، اعلام کرد که این طرح با هدف حفظ حقوق شهروندان، حمایت از فعالیت‌های قانونی کسب‌وکارها و ایجاد انضباط پایدار در معابر شهری دنبال می‌شود و همراهی اصناف و شهروندان در تحقق این اهداف ضروری است.

بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، ساماندهی سد معبر صنفی از شناسایی تخلف و تذکر اولیه آغاز می‌شود و در صورت تداوم آن، مراحل اخطار و ارجاع قانونی دنبال خواهد شد. اجرای طرح‌های منطقه‌ای، همکاری با فراجا و ثبت وقایع مأموریت‌ها نیز از جمله اقداماتی است که برای پیگیری تخلفات و مدیریت شرایط پیش‌بینی شده است.

در کنار این اقدامات، شناسایی دقیق نقاط پرتخلف و استمرار رسیدگی به موارد تکرارشونده می‌تواند به کاهش اشغال معابر و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان کمک کند.