به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مدرسه اوتیسم اراک اظهار کرد: حضور گسترده مسئولان و چهره‌های اجتماعی در این آیین، نشان‌دهنده اهمیت این اقدام خیرخواهانه و جایگاه ارزشمند مشارکت مردمی در پیشبرد امور آموزشی و اجتماعی است.

وی افزود: احداث و تجهیز مراکز آموزشی ویژه دانش‌آموزان دارای نیازهای خاص، اقدامی تخصصی، دشوار و پرهزینه است که تحقق آن به همت بلند خیران و همراهی مجموعه‌های مسئول نیاز دارد.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان دارای اوتیسم تصریح کرد: فراهم‌کردن بستر مناسب برای آموزش و توانمندسازی این دانش‌آموزان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فرصت‌های رشد و یادگیری را برای آنان تقویت کند و زمینه حضور مؤثرترشان در جامعه را فراهم آورد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به نقش خیران در حوزه سلامت نیز گفت: مشارکت نیکوکاران در حمایت از مراکز درمانی، از جمله بیمارستان آیت‌الله خوانساری، بیانگر عمق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه آنان به نیازهای اساسی مردم است.

وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های آموزشی و درمانی کشور با مشارکت افرادی توسعه می‌یابد که خدمت به جامعه را در اولویت قرار داده‌اند و با صرف وقت، توان و سرمایه خود، در مسیر رفع نیازهای عمومی گام برمی‌دارند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: آثار اقدامات خیرخواهانه تنها به یک مجموعه یا گروه خاص محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از مردم، از دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه تا بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی استان، از نتایج این اقدامات بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: تقویت فرهنگ نیکوکاری و توسعه همکاری میان مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در گسترش زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و اجتماعی دارد.