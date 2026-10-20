به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های علمی پیرامون «اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده‌بان در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در همین راستا، ۲۹ مهرماه در ششمین نشست با موضوع «ابعاد حقوق بشری اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی علیه ایران»، اهداف، پیامدها و نتایج اقدام و اعتراف دونالد ترامپ (به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا) در ارسال سلاح به گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست کردی و همچنین معترضین، حمایت لجستیکی از آنان، تضعیف و کنترل مرزها، و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران از منظر حقوق بشری بررسی می‌شود.

این نشست با حضور دکتر عبدالحسین صفایی، وکیل بین‌المللی و استاد دانشگاه علوم قضایی، و همچنین دکتر یدالله عسکری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می‌شود.