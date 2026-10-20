ارتباط مراکز کنترل شبکه برق با تکمیل زیرساخت مخابراتی توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قطعه «ج» بستر مخابراتی اختصاصی هات‌زون مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور پس از رفع موانع فنی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات در هفت ایستگاه به بهره‌برداری رسید. این بخش از زیرساخت، ارتباط میان مراکز کنترل شبکه برق را تقویت می‌کند و زمینه تبادل اطلاعات میان مراکز اصلی و پشتیبان را فراهم می‌سازد.

اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با اشاره به استقرار سرورهای اصلی سامانه‌های DTS و اسکادا در مراکز ملی اصلی و پشتیبان راهبری شبکه برق، گفت: برقراری ارتباط امن، پایدار و باکیفیت میان این مراکز برای پشتیبانی از فرایندهای بهره‌برداری و راهبری شبکه ضروری است.

به گفته وی، اجرای این قطعه به دلیل محدودیت تارهای نوری مناسب، فاصله زیاد میان برخی ایستگاه‌ها و کمبود ماژول‌های مخابراتی SFP با برد بالا، چند سال به تعویق افتاده بود؛ اما با تأمین تجهیزات موردنیاز و رفع موانع فنی، اجرای آن در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

مذکوری افزود: در جریان اجرای پروژه، مسیرهای نوری با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای بررسی و آزمایش شد و خرابی‌های موجود نیز برطرف شد. پس از تأیید کیفیت مسیرها، تجهیزات مخابراتی در هفت ایستگاه نصب و راه‌اندازی شد.

با تکمیل این بخش، مسیر ارتباطی مراکز کنترل به بستر اختصاصی هات‌زون اضافه شده و زیرساخت لازم برای تبادل اطلاعات میان مراکز کنترل و پشتیبانی از سامانه‌های DTS و اسکادا توسعه یافته است.