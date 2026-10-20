حفظ وحدت لازمه مقابله با تهدیدات دشمن است؛ «دلارزدایی» عملی شود

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی آمریکا و متحدانش، گفت: چنانچه آمریکا و هم‌پیمانانش بار دیگر بخواهند در منطقه ما مرتکب جنایات جنگی و نسل‌کشی شوند، طبیعی است که باید با تمام قدرت و توان در برابر این اقدامات ایستادگی کنیم.

وی ادامه داد: ما باید از تمام ظرفیت‌ها و قدرتی که در اختیار داریم برای مقابله با دشمنان و همکاران و هم‌پیمانان آنان استفاده کنیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه استفاده آمریکا از تسلیحات ممنوعه در جنگ‌های مختلف، اظهار کرد: استفاده آمریکا از سلاح‌های ممنوعه موضوع تازه‌ای نیست و این کشور در طول تاریخ، در مناطق مختلف جهان از چنین تسلیحاتی استفاده کرده است.

وی افزود: آمریکا در ژاپن، ویتنام، عراق و افغانستان از سلاح‌های ممنوعه و کشتار جمعی استفاده کرده و در یمن نیز شاهد به‌کارگیری این تسلیحات بوده‌ایم. همچنین در جنگ‌های اخیر علیه ایران نیز از این نوع تسلیحات استفاده شده است.

جامعه جهانی از جنایات آمریکا چشم‌پوشی نکند

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال اقدامات آمریکا، تصریح کرد: متأسفانه جهان امروز با شرایط عجیبی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که همگان شاهد استفاده آمریکا از سلاح‌های ممنوعه هستند، اما جامعه جهانی در برابر این اقدامات چشم‌پوشی می‌کند. این در حالی است که چنین اقداماتی محدود به یک مقطع زمانی یا یک کشور نبوده و بارها در نقاط مختلف جهان تکرار شده است.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: سابقه عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از چنین تسلیحاتی برای این کشور به یک رویه تبدیل شده است. آنان در کشورهای مختلف از این سلاح‌ها استفاده کرده‌اند، همچنان از آن‌ها استفاده می‌کنند و ممکن است در آینده نیز به این اقدامات ادامه دهند، بنابراین ما باید با تمام توان و قدرتی که در اختیار داریم، در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

نوروزی در بخش دیگری از این گفتگو به مسائل اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با تمام قدرت از ظرفیت نیروهای متفکر، متخصص، دلسوز و توانمند استفاده شود. ایران کشوری نیست که در گوشه‌ای از جهان قرار گرفته باشد، بلکه از موقعیت مهمی برخوردار است و می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، بنیه اقتصادی مردم را تقویت کرده و سطح معیشت آنان را ارتقا دهد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور از نظر برخورداری از نیروهای متخصص و اندیشمند با کمبود مواجه نیست، گفت: افراد عالم، متخصص و صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کم نداریم و باید از توان آنان برای رفع مشکلات اقتصادی و گشایش در زندگی مردم استفاده کنیم.

دلارزدایی نخستین گام برای حل مشکلات اقتصادی کشور است

نوروزی با تأکید بر اینکه دلارزدایی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم، حذف دلار از اقتصاد ایران است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت کاهش وابستگی به دلار تأکید کرده‌اند، ما باید دلار را از مبادلات اقتصادی خود کنار بگذاریم و زمینه حاکمیت ریال را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال، در مبادلات تجاری با روسیه باید از پول ملی دو کشور، یعنی ریال و روبل، استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم با چین، روسیه و دیگر کشورهایی که آمادگی همکاری اقتصادی با ایران را دارند، سازوکارهای بانکی مشترک ایجاد کنیم و زمینه فعالیت بانک‌های مرتبط با این مبادلات را فراهم آوریم.

نماینده سابق مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مبادلات ارزی کشور، گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، چه در تهران و چه در استان‌ها، باید در مسیر تحقق این هدف حرکت کنند تا ریال جایگاه اصلی خود را در اقتصاد به دست آورد و جایگاه دلار در اقتصاد ما تضعیف شود.



نوروزی تأکید کرد: تنها راه اساسی برای برطرف کردن بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، دلارزدایی از اقتصاد ایران است. باید دلار را حذف کنیم و به‌جای آن از پول ملی خودمان استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم دست‌کم بخشی از مبادلات بین‌المللی را با استفاده از طلا و نقره انجام دهیم.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند و زمینه گشایش در معیشت مردم را فراهم آورد. باید با تقویت اقتصاد ملی، مشکلات موجود را هرچه سریع‌تر برطرف کنیم تا دست مردم از نظر اقتصادی بازتر شود.

مقابله با دشمن و تقویت اقتصاد بدون وحدت ملی امکان‌پذیر نیست

نوروزی در ادامه، وحدت و انسجام ملی را لازمه مقابله با تهدیدات خارجی و حل مشکلات اقتصادی دانست و اظهار کرد: در مسیر مقابله با دشمن و افزایش توان اقتصادی کشور، هیچ عاملی به‌اندازه وحدت و انسجام اهمیت ندارد. ما باید به معنای واقعی کلمه وحدت را حفظ کنیم، زیرا بدون انسجام ملی، دستیابی به این اهداف امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تشریح ابعاد مختلف وحدت در کشور گفت: نخست باید میان مسئولان وحدت وجود داشته باشد و در مرحله بعد، دولتمردان و مردم نیز با یکدیگر متحد باشند. خوشبختانه مردم بارها ثابت کرده‌اند که از وحدت و انسجام برخوردارند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: حضور مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، در سرما و گرما، نشان‌دهنده پشتیبانی آنان از دولت، نظام و رهبری است. این سرمایه اجتماعی باید روزبه‌روز تقویت شود و مسئولان نیز برای حفظ و افزایش انسجام ملی تلاش کنند.

وی تأکید کرد: وحدت نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در رفتار و عملکرد مسئولان و در روابط میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم به‌ صورت عملی مشاهده شود.

کشور برای عبور از مشکلات به همکاری همه نیروهای توانمند نیاز دارد

نوروزی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیران و مسئولان باتجربه، گفت: باید از نیروهای سابق و مدیران لایق و توانمند نیز استفاده کنیم و نباید به دلیل تفاوت در گرایش‌های سیاسی، ظرفیت افراد را نادیده بگیریم.

وی ادامه داد: نباید گفته شود که فلان فرد از جریان سیاسی ما نیست یا به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تعلق دارد و به همین دلیل نمی‌توان از توان او استفاده کرد. هر فردی که توانایی، تخصص، قدرت مدیریت، دلسوزی و انگیزه کار دارد، باید برای حل مشکلات کشور به میدان بیاید.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: کشور برای عبور از مشکلات به همکاری همه نیروهای توانمند نیاز دارد و کنار گذاشتن افراد صرفاً به دلیل اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، با ضرورت حفظ وحدت و استفاده از ظرفیت‌های ملی سازگار نیست.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر بتوانیم وحدت خود را به معنای واقعی کلمه حفظ کنیم و مسئولان نیز در عمل برای تقویت انسجام ملی گام بردارند، بخش مهمی از زمینه‌های سوءاستفاده دشمن از بین خواهد رفت.

دولت باید هرچه سریع‌تر ممنوعیت استفاده از دلار را اعلام کند

نوروزی بار دیگر بر ضرورت اتخاذ تصمیمی قاطع برای حذف دلار از اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه دولت باید هرچه سریع‌تر موضوع دلارزدایی را در دستور کار قرار دهند و از این پس مبادلات خارجی ایران باید با استفاده از پول ملی، طلا، نقره و دیگر سازوکارهای جایگزین انجام شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای چنین تصمیماتی، استفاده از ظرفیت متخصصان اقتصادی، تقویت وحدت میان مسئولان و مردم و ایستادگی قاطع در برابر دشمنان، می‌توان بر مشکلات موجود غلبه کرد و زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم آورد.