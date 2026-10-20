به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی، صبح سه شنبه در مراسم رزمایش بزرگ جانفدا در سنندج که با حضور گروه‌های مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور به شمار می‌روند و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، بیانگر ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام و همبستگی است.

وی با اشاره به همراهی مردم کردستان با نظام و انقلاب طی ۴۷ سال گذشته افزود: مردم استان در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۴۰ روزه، حمایت و همراهی خود را نشان داده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه حفظ سرمایه اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد، عنوان کرد: حضور مردم در برنامه‌هایی مانند رزمایش جان‌فدا نشان می‌دهد که مشارکت عمومی همچنان از جایگاه مهمی در عرصه‌های اجتماعی و ملی برخوردار است.

جان‌فدا؛ تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال کشور

سردار رضایی با اشاره به مفهوم رزمایش جان‌فدا بیان کرد: این عنوان، افزون بر آمادگی برای دفاع از کشور، یادآور مسئولیت‌پذیری در قبال امنیت، استقلال و آینده ایران است و تداوم چنین حرکت‌هایی به حضور آگاهانه مردم و مشارکت مؤثر نسل جوان در عرصه‌های مختلف بستگی دارد.

وی همچنین با اشاره به مأموریت نیروهای مسلح در تأمین امنیت مردم گفت: رزمندگان سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت مردم و استان تلاش می‌کنند و اجازه نخواهند داد آرامش جامعه خدشه‌دار شود.

در بخش‌های مختلف این مراسم، برنامه‌هایی از جمله اجرای سرود، پرچم‌گردانی، مولودی‌خوانی و سردادن شعارهای انقلابی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر همبستگی و حمایت از کشور تأکید کردند.