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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

رضایی: حضور نسل جوان در رزمایش جان‌فدا نشانه پویایی سرمایه اجتماعی است

رضایی: حضور نسل جوان در رزمایش جان‌فدا نشانه پویایی سرمایه اجتماعی است

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش مردم و نسل جوان در حفظ انسجام کشور، حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در رزمایش جان‌فدا را نشانه مشارکت اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی، صبح سه شنبه در مراسم رزمایش بزرگ جانفدا در سنندج که با حضور گروه‌های مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور به شمار می‌روند و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، بیانگر ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام و همبستگی است.

وی با اشاره به همراهی مردم کردستان با نظام و انقلاب طی ۴۷ سال گذشته افزود: مردم استان در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۴۰ روزه، حمایت و همراهی خود را نشان داده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه حفظ سرمایه اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد، عنوان کرد: حضور مردم در برنامه‌هایی مانند رزمایش جان‌فدا نشان می‌دهد که مشارکت عمومی همچنان از جایگاه مهمی در عرصه‌های اجتماعی و ملی برخوردار است.

جان‌فدا؛ تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال کشور

سردار رضایی با اشاره به مفهوم رزمایش جان‌فدا بیان کرد: این عنوان، افزون بر آمادگی برای دفاع از کشور، یادآور مسئولیت‌پذیری در قبال امنیت، استقلال و آینده ایران است و تداوم چنین حرکت‌هایی به حضور آگاهانه مردم و مشارکت مؤثر نسل جوان در عرصه‌های مختلف بستگی دارد.

وی همچنین با اشاره به مأموریت نیروهای مسلح در تأمین امنیت مردم گفت: رزمندگان سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت مردم و استان تلاش می‌کنند و اجازه نخواهند داد آرامش جامعه خدشه‌دار شود.

در بخش‌های مختلف این مراسم، برنامه‌هایی از جمله اجرای سرود، پرچم‌گردانی، مولودی‌خوانی و سردادن شعارهای انقلابی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر همبستگی و حمایت از کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6983687

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