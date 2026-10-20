به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و عراق مدعی شد که واشنگتن تمایل دارد به یک توافق مسالمت آمیز با تهران دست پیدا کند.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چنین ادعاهایی را مطرح کرده بود و به نظر می رسد این موضع گیری ها بیشتر با هدف آرام کردن تنش ها در بازارهای جهانی ناشی از جنگ افروزی علیه ایران اتخاذ می شوند.

این در حالی است که آمریکا حین انجام مذاکرات با ایران دست به تجاوز به کشورمان زد و با بدعهدهی های پی در پی نه تنها توافق هسته ای امضا شده در سال های قبل را به راحتی نقض کرد بلکه حتی به توافق آتش بس حاصل شده در منطقه پایبند نبوده است.