  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن خواهان توافق مسالمت‌آمیز با ایران است

ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن خواهان توافق مسالمت‌آمیز با ایران است

فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و عراق مدعی تمایل کشورش برای دستیابی به توافق با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و عراق مدعی شد که واشنگتن تمایل دارد به یک توافق مسالمت آمیز با تهران دست پیدا کند.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چنین ادعاهایی را مطرح کرده بود و به نظر می رسد این موضع گیری ها بیشتر با هدف آرام کردن تنش ها در بازارهای جهانی ناشی از جنگ افروزی علیه ایران اتخاذ می شوند.

این در حالی است که آمریکا حین انجام مذاکرات با ایران دست به تجاوز به کشورمان زد و با بدعهدهی های پی در پی نه تنها توافق هسته ای امضا شده در سال های قبل را به راحتی نقض کرد بلکه حتی به توافق آتش بس حاصل شده در منطقه پایبند نبوده است.

کد مطلب 6983695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها