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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

آخوندی: ۹ بار پرچم ایران در مسابقات کشتی به اهتزاز درآمد

آخوندی: ۹ بار پرچم ایران در مسابقات کشتی به اهتزاز درآمد

 عضو شورای اسلامی شهر تهران با تمجید از افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایرانی، از حمایت‌های شهرداری تهران از این ورزشکاران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اتفاق بسیار خوب و بزرگی در ورزش کشتی رخ داده است، اظهار کرد: آمریکا سرمایه‌گذاری زیادی در کشتی انجام داده و انتظار داشت در خاک خود قهرمان شود اما تنها توانست یک مدال طلا کسب کند و این در حالیست که ۹ بار پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آمد که بسیار ارزشمند است.

وی همچنین تصریح کرد: از شهرداری تهران و آقای زاکانی و آقای چمران برای حمایت‌های ویژه از کشتی گیران در طول این چند سال تقدیر می‌کنیم.

آخوندی با بیان اینکه اگر معتقدیم کاری برای مردم درست است این نق زدن ها و تخریب ها نباید بر کار ما اثرگذار باشد، یادآور شد: آقای دبیر کاری که فکر می کرد درست است انجام داد. بسیاری سعی کردند مانع شوند و توهین کنند اما آقای دبیر به کار خود ادامه داد. این شرایط می‌تواند در شهرداری هم الگو باشد. برخی از بین کارهای خوب فراوان، چند کار هم پیدا می کنند که نق بزنند.

وی ادامه داد: درخواست می‌کنیم اقداماتی که به نفع مردم و نظام است انجام گیرد و به موارد دیگر توجهی نداشته باشند.

کد مطلب 6983702

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