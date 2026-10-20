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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

عبدالله‌پور سومین مدال برنز را در پاراتکواندو کسب کرد

عبدالله‌پور سومین مدال برنز را در پاراتکواندو کسب کرد

مریم عبدالله‌پور با برتری برابر حریف تایوانی سومین مدال برنز پاراتکواندو در رقابت های امروز را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عبدالله‌پور، نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم تیم ملی پاراتکواندو بانوان ایران، در دیدار رده‌بندی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، «گواردان» از نپال را دو بر صفر و با نتایج ۴ بر صفر و ۱۲ بل ۶ شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد و برنز دیگری را برای کاروان ورزشی کشورمان کسب کرد.

وی دور نخست «ملیکوزیوا» را در دو راند شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه مشابه برابر «یوجی لی» از چین مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

عبدالله‌پور چهار سال قبل در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو چین به مدال برنز دست یافته بود.

در ادامه رقابت‌های امروز، زهرا رحیمی و امیرمحمد حقیقت‌شناس نیز برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خود می‌روند.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تاکنون توسط آیلار جامی به یک مدال طلا ، پریماه تورانی، مریم عبدالله پور، محمدطاها حسن‌پور و سعید صادقیان‌پور به چهار مدال برنز دست یافته است. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازمانده‌اند.

کد مطلب 6983703

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