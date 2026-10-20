تدوین برنامه یکپارچه برای توسعه ورزش همگانی در تهران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم تدوین قانون یکپارچه برای تبدیل تهران به شهری سرزنده، اظهار کرد: هفته ورزش فرصت ارزشمندی برای تأکید بر ارتقاء سلامت و افزایش نشاط اجتماعی است. ما از سازمان ورزش برای بهبود وضعیت ورزش همگانی تقدیر می‌کنیم اما برای توسعه آن باید نگاه مجموعه محور را به رویکردی فراتر از آن ارتقاء دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: تهران باید شهری باشد که امکان تحرک و نشاط را برای همه فراهم کند. نکته اساسی این است که اقدامات نباید به موارد پراکنده و جزیره‌ای محدود شود.

شمس احسان گفت: ضرورت دارد برنامه‌ای یکپارچه برای ورزش شهروندان تدوین شود و سهم همه مشخص باشد. برای مثال معاونت حمل و نقل و ترافیک باید فضایی ایمن را در معابر برای تردد شهروندان به صورت پیاده و با دوچرخه فراهم کند. معاونت اجتماعی و فرهنگی فضای مناسبی در بوستان ها برای ورزش فراهم کند.

وی با بیان اینکه وظایف و مأموریت هر معاونت برای این برنامه مشخص شود، خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات نیز به شورا ارائه شود تا بتوان ابعاد اجرا و میزان موفقیت آن را بسنجد.