به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم عباس‌زاده صبح سه شنبه در همایش نخبگان، معتمدان و متنفذان شهرستان اشنویه با محوریت «جهاد تبیین و روایت اقتدار ایران اسلامی» اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ شناختی و ترکیبی به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه هستند، اما انسجام مردم و نقش‌آفرینی معتمدان و نخبگان، از مهم‌ترین عوامل خنثی‌سازی این توطئه‌هاست.

وی ادامه داد: حفظ وحدت و تقویت همبستگی اجتماعی، به‌ویژه میان اقوام و مذاهب مختلف، از ضرورت‌های اساسی برای مقابله با اهداف دشمنان و صیانت از اقتدار کشور است.

سرهنگ عباس زاده با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در جامعه افزود: جنگ شناختی و ترکیبی با هدف تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد اختلاف میان مردم دنبال می‌شود و در چنین شرایطی، آگاهی‌بخشی، تبیین واقعیت‌ها و تقویت روحیه همدلی در جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه متنفذان اجتماعی، سران غیور عشایر و پیشمرگان کرد مسلمان در مقابله با توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی بیان کرد: این ظرفیت‌های اجتماعی همواره در تقویت امنیت، حفظ همبستگی مردم و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان نقش مؤثری داشته‌اند و باید از توانمندی آنان در مسیر پیشرفت و حل مسائل منطقه استفاده شود.

سرهنگ عباس‌زاده در ادامه، محله‌محوری را از اولویت‌های مهم استان آذربایجان‌غربی دانست و گفت: برای حل مشکلات مردم، باید مسائل و نیازهای هر محله و روستا به‌صورت دقیق شناسایی شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شرایط و اولویت‌های واقعی مناطق صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی اضافه کرد: مساجد، گروه‌های جهادی، شوراها، دهیاران و معتمدان از ظرفیت‌های ارزشمند اجتماعی هستند که با هماهنگی و همکاری آنان می‌توان بخش مهمی از مشکلات محلات و روستاها را برطرف کرد.

سرهنگ عباس‌زاده همچنین بر اهمیت نقش‌آفرینی نخبگان و افراد مورد اعتماد جامعه در پیشبرد برنامه‌های محله‌محوری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بومی و تقویت همکاری میان مردم و مسئولان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در رسیدگی به مسائل مناطق مختلف منجر شود.

همایش «جهاد تبیین و روایت اقتدار ایران اسلامی» با حضور معاون استاندار در امر محله‌محوری، جمعی از مسئولان، روحانیون، نخبگان و فعالان محلی در شهرستان اشنویه برگزار شد.

در پایان این مراسم، از بخشداران و دهیاران منتخب و موفق شهرستان اشنویه در حوزه محله‌محوری و خدمت‌رسانی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.