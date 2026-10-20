فارن افرز بررسی کرد؛ اشتباه راهبردی دولت ترامپ در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن افرز گزارش داد، استفاده دولت ترامپ از قدرت نظامی علیه ایران نمونه آشکار اشتباه راهبردی واشنگتن طی دهه های اخیر است. جنگ علیه ایران همان طور که پیش بینی می شد نتایج فاجعه باری برای آمریکا و منطقه به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، شکست سنگین در درک محدودیت های قدرت و برآورد آن یک پدیده جدید در تاریخ آمریکا یا تاریخ نظامی به صورت کلی نیست. مسئله نگران کننده وجود رویکردهای سازمانی در آمریکا برای تشدید این مشکل با وجود درس های گرفته شده از جنگ علیه ایران است.

در این گزارش آمده است: اقدامات وزیر جنگ آمریکا در پاکسازی صفوف فرماندهان نظامی ممکن است به ماهیت رابطه میان قدرت مدنی و نظامی در این کشور آسیب بزند. ورود سریع فناوری های هوش مصنوعی و سامانه های الکترونیک نادیده گرفتن مجدد مبانی اصلی جنگ را تسهیل می کند. «ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان است» اما این بدان معنی نیست که می توانیم محدودیت های قدرتمان را نادیده بگیریم.