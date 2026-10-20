پتو فرش چیست؟؛ کاربرد، مزایا و معایب، تفاوت با فرشینه و روفرشی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پتوفرش نوعی زیرانداز بافتنی و نرم است که از نظر ظاهر و طرح، شباهت زیادی به فرش دارد و معمولاً برای پوشاندن و محافظت از فرش اصلی یا ایجاد تنوع در دکوراسیون منزل استفاده می‌شود. این محصول در طرح‌ها، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف تولید می‌شود و می‌توان آن را متناسب با فضای پذیرایی، اتاق نشیمن یا سایر بخش‌های خانه انتخاب کرد.

پتوفرش به دلیل وزن نسبتاً سبک و تنوع طرح و رنگ، گزینه‌ای کاربردی برای افرادی است که می‌خواهند از فرش خود در برابر استفاده روزمره محافظت کنند یا ظاهر فضای منزل را تغییر دهند. همچنین، برخی خانواده‌ها این محصول را برای استفاده در منزل یا به‌عنوان یکی از اقلام جهیزیه عروس تهیه می‌کنند.

کاربرد پتو فرش چیست؟

پتو فرش بیشتر برای محافظت از فرش و ایجاد سطحی نرم‌تر برای نشستن یا بازی استفاده می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از افراد آن را روی فرش‌های ظریف، مانند فرش‌ ۱۲۰۰ شانه و ۱۵۰۰ شانه، پهن می‌کنند تا فرش اصلی کمتر در معرض کثیفی و ساییدگی قرار بگیرد. پتو فرش معمولاً برای روی فرش پذیرایی و یا فرش اتاق خواب کودکان استفاده می‌شود و برای کسانی که به‌تازگی فرش نو خریده‌اند، انتخاب مناسبی است. خیلی از عروس‌خانم‌ها هم هنگام تهیه فرش عروس و جهیزیه، پتو فرش هم تهیه می‌کنند تا هم فرش دیرتر کثیف شود و هم اینکه عمر بیشتری داشته باشد. اگر کودک خردسال در خانه باشد، پتو فرش فضای راحت‌تری برای بازی او فراهم می‌کند. علاوه بر استفاده در خانه، خیلی‌ها پتو فرش را برای سفر و پیک‌نیک هم همراه خود می‌برند، چون وزن کمی دارد و به‌راحتی جمع می‌شود.

مزایای پتو فرش

نرمی، مهم‌ترین ویژگی پتو فرش است و همین موضوع باعث می‌شود نشستن روی زمین یا بازی کردن برای کودکان راحت‌تر باشد. پتو فرش از فرش اصلی هم محافظت می‌کند و نمی‌گذارد به‌سرعت کثیف یا ساییده شود. وزن کم آن هم یک مزیت دیگر است، چون برای جابه‌جایی یا شست‌وشو دردسر زیادی نخواهید داشت. بیشتر مدل‌ها را می‌توان با دست یا ماشین لباسشویی شست و دوباره استفاده کرد.

معایب پتو فرش

در کنار این مزایا، پتو فرش معایبی هم دارد. به دلیل بافت نرم، ممکن است روی فرش جابه‌جا شود یا چروک شود. اگر هم در قسمت‌های پررفت‌وآمد خانه استفاده شود، زودتر از روفرشی‌های معمولی ساییده می‌شود. برای شست‌وشوی آن هم باید به دستور تولیدکننده توجه کنید تا رنگ و بافت پتو فرش آسیب نبیند. در بعضی مدل‌ها، بسته به کیفیت نخ، ممکن است پرزدهی دیده شود یا بعضی لکه‌ها به‌راحتی پاک نشوند.

پرفروش ترین رنگ‌ و طرح‌ها

پتوفرش در رنگ‌ها و طرح‌های متنوعی تولید می‌شود و انتخاب آن بیشتر به سلیقه افراد و دکوراسیون منزل بستگی دارد. رنگ قرمز یکی از رنگ‌های پرطرفدار است که معمولاً با دکوراسیون‌های سنتی هماهنگی خوبی دارد. در مقابل، رنگ‌های خنثی مانند کرم و طوسی به‌راحتی با سبک‌های مختلف چیدمان هماهنگ می‌شوند. برای مثال، می‌توان رنگ پتوفرش را متناسب با فرش قرمز یا فرش طوسی انتخاب کرد. از نظر طرح نیز دقیقا با طرح های فرش از جمله طرح فرش افشان در کنار طرح‌های ترنج، تنوع بیشتری در اختیار خریداران قرار می‌دهند. رنگ سرمه‌ای هم به دلیل تیرگی، آلودگی‌های ظاهری را کمتر نشان می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب رنگ‌هایی مانند سبز و طوسی طلایی نیز می‌تواند برای افرادی که به رنگ‌های متفاوت علاقه دارند، جذاب باشد.

انواع ابعاد و قیمت پتو فرش

پتو فرش معمولاً در همان اندازه‌های رایج فرش ماشینی تولید می‌شود تا به‌راحتی روی فرش پهن شود. مدل‌های ۶، ۹ و ۱۲ متری از پرفروش‌ترین اندازه‌های آن هستند. در کنار این سایزها، پتو فرش در ابعاد کوچک‌تر مثل ۲ و ۴ متری هم تولید می‌شود. برخلاف فرش ماشینی، در بیشتر موارد امکان سفارش پتو فرش با اندازه دلخواه وجود ندارد و باید از بین سایزهای موجود انتخاب کنید. قیمت پتو فرش هم به اندازه آن بستگی دارد؛ برای مثال، مدل مناسب فرش ۱۲ متری به دلیل متراژ بیشتر، قیمت بالاتری نسبت به سایزهای کوچک‌تر دارد.

پتو فرش بهتر است یا روفرشی؟

پاسخ این سؤال به نوع استفاده شما بستگی دارد. هر دو محصول در طرح، رنگ و اندازه‌های متنوع تولید می‌شوند و از نظر قیمت هم اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند. مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در جنس و نرمی است. پتو فرش بافت نرم‌تری دارد و برای کسانی که زمان زیادی را روی زمین می‌نشینند یا کودک خردسال دارند، انتخاب مناسب‌تری است. در مقابل، اگر دوام و طول عمر بیشتر برای شما اهمیت دارد، روفرشی معمولی گزینه بهتری خواهد بود، چون در برابر رفت‌وآمد مقاومت بیشتری دارد.

تفاوت فرشینه با پتو فرش

پتو فرش و فرشینه در نگاه اول ممکن است شبیه هم به نظر برسند، اما تفاوت‌های مهمی دارند. فرشینه از نظر طرح و نقش، شباهت بیشتری به فرش‌های ماشینی دارد و معمولاً با ریشه تولید می‌شود؛ به همین دلیل، ظاهر آن بیشتر شبیه یک فرش است. همچنین در قسمت زیرین فرشینه یک لایه وجود دارد که باعث می‌شود روی زمین ایستایی بهتری داشته باشد و کمتر جابه‌جا شود. در مقابل، پتو فرش بافت نرم‌تر و لطیف‌تری دارد، اما معمولاً ریشه و لایه زیرین ندارد و به همین دلیل ممکن است روی فرش کمی حرکت کند. از نظر کاربرد هم فرشینه انتخاب مناسب‌تری برای استفاده روی سرامیک، پارکت، سفر یا پیک‌نیک است و حتی می‌توان آن را به‌تنهایی روی زمین پهن کرد. اما پتو فرش بیشتر برای استفاده روی فرش طراحی شده و هدف اصلی آن، ایجاد سطحی نرم‌تر و محافظت از فرش اصلی است.

نحوه مراقبت و نگهداری

اگر می‌خواهید پتو فرش مدت بیشتری سالم بماند، بهتر است هر چند وقت یک‌بار آن را جارو بکشید یا بتکانید تا گردوغبار روی آن جمع نشود. اگر هم مایعات یا مواد غذایی روی آن ریخت، لکه را همان موقع با یک دستمال مرطوب پاک کنید تا روی الیاف باقی نماند. برای شست‌وشو، آب ولرم و شوینده‌های ملایم انتخاب بهتری هستند، چون آب داغ یا مواد شوینده قوی ممکن است به رنگ و بافت پتو فرش آسیب بزنند. بعد از شستن هم آن را در سایه پهن کنید تا خشک شود؛ قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم آفتاب می‌تواند به مرور زمان باعث کمرنگ شدن رنگ پتو فرش شود.

سوالات متداول

آیا پتو فرش را می‌توان با ماشین لباسشویی شست؟

بیشتر مدل‌های کوچک را می‌توان با ماشین لباسشویی شست، اما پتو فرش‌های بزرگ ۹ و ۱۲ متری معمولاً داخل ماشین لباسشویی خانگی جا نمی‌شوند و بهتر است با دست یا در قالیشویی شسته شوند.

پتو فرش سر می‌خورد؟

به دلیل بافت نرم و نداشتن لایه زیرین، ممکن است روی بعضی سطوح یا حتی روی فرش کمی جابه‌جا شود.

پتو فرش پرز می‌دهد؟

این موضوع به کیفیت نخ و روش تولید آن بستگی دارد. مدل‌های باکیفیت معمولاً پرزدهی کمی دارند، اما در بعضی نمونه‌ها ممکن است در روزهای اول مقداری پرز دیده شود.

پتو فرش چقدر عمر می‌کند؟

اگر به‌درستی از آن نگهداری شود تا ۱ الی ۲ سال می‌توانید از آن استفاده کنید.

بهترین جنس پتو فرش چیست؟

بیشتر پتو فرش‌ها از الیاف پلی‌استر یا میکروفایبر تولید می‌شوند. هرچه کیفیت الیاف بالاتر باشد، نرمی، دوام و ماندگاری رنگ آن هم بیشتر خواهد بود.

ضخامت پتو فرش چقدر است؟

ضخامت پتو فرش به مدل و برند آن بستگی دارد، اما معمولاً از ۱ سانتی متر هم کمتر است.

آیا پتو فرش، فرش را خراب می کند؟

خیر. اگر به‌طور مرتب تمیز شود و رطوبت بین آن و فرش باقی نماند، آسیبی به فرش اصلی وارد نمی‌کند.

پتو فرش را از کجا بخریم؟

پتو فرش را می‌توان از فروشگاه‌های فرش، کالای خواب و فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خریداری کرد.

پتو فرش بهتر است یا روفرشی و فرشینه؟

اگر نرمی و راحتی برایتان مهم‌تر است، پتو فرش انتخاب بهتری است. اگر دوام بیشتری می‌خواهید، روفرشی مناسب‌تر است. فرشینه هم به دلیل ایستایی بهتر، برای استفاده روی سرامیک، پارکت و فضای بیرون گزینه بهتری محسوب می‌شود.

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