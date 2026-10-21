به دنبال تکرار قهرمانی در المپیک هستیم؛ پاداش قهرمانی جهان پرداخت نشد!

مهدی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک زمستانی اتریش اظهار کرد: تاکنون چهار مرحله اردو برگزار کرده‌ایم که آخرین مرحله آن در مشهد بود. برنامه‌ریزی ما برگزاری ۹ مرحله اردو تا زمان اعزام است و اردوی بعدی نیز در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی درباره انتخاب محل برگزاری اردوها خاطرنشان کرد: انتخاب استان‌ها بر اساس شرایط میزبانی و امکاناتی که در اختیار تیم قرار می‌گیرد انجام می‌شود. اردوی اردبیل نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ضرورت سازگاری بازیکنان با شرایط مسابقات پیش‌بینی شده است. اردوی مشهد از نظر پشتیبانی شرایط بسیار خوبی داشت و بازی‌های دوستانه مناسبی نیز برگزار کردیم. در همین‌جا لازم می‌دانم از حمایت‌های مسئولان فدراسیون و انجمن ناشنوایان تشکر کنم.

جوان‌گرایی با هدف ساختن تیمی برای آینده

سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان درباره تغییرات ایجادشده در ترکیب تیم و جوان‌گرایی صورت‌گرفته گفت: در این دوره تلاش کردیم میانگین سنی تیم را نسبت به رقابت‌های جهانی و دوره گذشته مسابقات پایین‌تر بیاوریم. برخی بازیکنان باتجربه سن بالاتری داشتند و لازم بود ساختار تیم ملی را تغییر دهیم و فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم.

صانعی افزود: بخش عمده‌ای از ترکیب قبلی حفظ شده و در کنار آن از بازیکنان جوان‌تر استفاده کرده‌ایم. اعتقاد داریم این تغییرات می‌تواند در آینده به سود تیم ملی باشد و امیدواریم ثمره این جوان‌گرایی را در مسابقات پیش‌رو نیز ببینیم.

هدف‌گذاری دفاع از عنوان قهرمانی است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی با هدف تکرار قهرمانی راهی مسابقات می‌شود؟ تصریح کرد: قطعاً هدف ما این است که بتوانیم بار دیگر قهرمان شویم و از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم. البته دفاع از عنوان قهرمانی کار دشوارتری است و برای رسیدن به این هدف باید با تمام توان تلاش کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان با اشاره به حضور ۱۶ تیم در این رقابت‌ها ادامه داد: تیم‌هایی مانند برزیل، ایتالیا، سوئد، کرواسی و ژاپن از رقبای جدی ما هستند. قرعه‌کشی مسابقات هنوز مشخص نشده اما با توجه به شناختی که طی سه تا چهار سال گذشته از تیم‌های مختلف به دست آورده‌ایم می‌دانیم که رقابت دشواری پیش رو خواهیم داشت.

صانعی با اشاره به تفاوت سطح مسابقات جهانی و المپیک ناشنوایان خاطرنشان کرد: سطح رقابت‌ها در این مسابقات بالاست و تیم‌ها معمولاً از بازیکنان فوتبالی نیز استفاده می‌کنند. ما هم تلاش کرده‌ایم با اضافه کردن بازیکنان جوان و بهره‌گیری از ظرفیت بازیکنان فوتبالی تیم آماده‌تری داشته باشیم.

وی در ادامه از کرواسی به‌عنوان یکی از تیم‌های باکیفیت و مدعی یاد کرد و گفت: شناخت خوبی از این تیم داریم و در رقابت‌های گذشته نیز مقابل آن‌ها بازی کرده‌ایم. مسابقه با کرواسی بسیار دشوار بود و این تیم از کیفیت فنی بالایی برخوردار است به همین دلیل باید با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.

فدراسیون حمایت لازم را دارد

سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان درباره شرایط مدیریتی و حمایت‌های صورت‌گرفته از تیم نیز گفت: ارتباط خوبی با مسئولان فدراسیون داریم و آقای دکتر اردستانی و مجموعه فدراسیون حمایت‌های لازم را از تیم ملی انجام می‌دهند. امیدواریم این حمایت‌ها تا زمان اعزام نیز ادامه داشته باشد تا بتوانیم با آمادگی بیشتری در مسابقات حاضر شویم.

صانعی در پاسخ به پرسشی درباره پاداش‌های وعده‌ داده‌ شده پس از قهرمانی تیم در رقابت‌های جهانی ایتالیا اظهار کرد: با وجود موفقیت تیم و بازتاب گسترده عملکرد بازیکنان بسیاری از افرادی که در آن مقطع وعده پرداخت پاداش داده بودند تاکنون به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند. تنها پاداش پرداخت‌شده از سوی وزارت ورزش بوده و فدراسیون نیز جداگانه پاداشی بابت این قهرمانی به تیم پرداخت نکرده است.

ترکیب نهایی در ادامه اردوها مشخص می‌شود

وی در پایان درباره زمان نهایی شدن فهرست بازیکنان اعزامی گفت: انتخاب نفرات نهایی در جریان اردوهای پیش‌رو انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم بهترین بازیکنان را برای حضور در مسابقات انتخاب کنیم. هدف ما این است که تیم با آمادگی کامل راهی رقابت‌ها شود و بتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.