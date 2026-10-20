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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

بررسی مشکلات گلخانه‌های سرخه؛ ضرورت توجه به سوخت جایگزین

بررسی مشکلات گلخانه‌های سرخه؛ ضرورت توجه به سوخت جایگزین

سرخه- مدیر جهاد کشاورزی سرخه از بررسی میدانی مشکلات گلخانه‌های صیفی‌جات شهرستان خبر داد و گفت: دوگانه سوز کردن سیستم گرمایش گلخانه‌ها مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ایران پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سرخه از بازدید میدانی و بررسی مشکلات گلخانه های شهرستان با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی خبر داد و ابراز کرد: کارشناسان در جریان این بازدید با گفت‌وگو با گلخانه‌داران، ضمن احصای مشکلات و نیازهای آنان، بر آمادگی مدیریت برای ارائه مشاوره فنی و پیگیری تسهیلات حمایتی تأکید کردند.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای و ارتقای بهره‌وری تولید از طریق اجرای طرح‌های زیرساختی، از جمله دوگانه‌سوز کردن سیستم گرمایشی، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرخه در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی است.

رئیس جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه سطح گلخانه‌های شهرستان در حال حاضر ۱.۶ هکتار است، تاکید کرد: صیفی جات شامل گوجه‌فرنگی، خیار و فلفل بیشترین محصولات تولیدی گلخانه ای در شهرستان سرخه است.

ایران پور در ادامه بر ضرورت دوگانه‌سوز کردن سیستم‌های گرمایشی تأکید کرد و افزود: این اقدام با هدف کاهش وابستگی به سوخت تک‌منبع و تضمین تداوم فعالیت واحدها در شرایط مختلف انجام می‌شود.

کد مطلب 6983733

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