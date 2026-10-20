به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته سیروس نفیسی دبیر جلسات نقد چهارشنبه این نشست که پنجاه و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های ادبی نقد چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ساعت ۱۶ در خانه هنر نیماژ، با حضور نویسنده، حسن میرعابدینی، کامران سلیمانیان مقدم، مسعود پهلوان بخش و جمعی از نویسندگان و منتقدان ادبی برگزار خواهد شد.

مجموعه‌ داستان «دواخانه» سومین اثر مستقل داستانی این نویسنده است که مجموعه داستان اولش «شمایل لرزان مردها» نامزد مجموعه داستان اول در ششمین دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در سال ۸۵ بوده است. دومین اثر نویسنده «شمایل لرزان قدرت» در سال ۱۳۸۷ از سوی نشر ققنوس منتشر شد و آخرین اثر نویسنده «دواخانه» را نشر چشمه در سال ۱۴۰۴ منتشر نموده است.

مجموعه داستان دواخانه شامل ۶ داستان کوتاه است که در فضای شهری معاصر و در بستر وقایع رخ داده شده در محیط های مرتبط با داروخانه (که حرفه اصلی نویسنده هم مرتبط با آن است)، خلق شده است.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این برنامه می‌توانند به خانه هنر نیماژ واقع در میدان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری، بعد از فخر رازی، پلاک ۶۴ مراجعه فرمایند.