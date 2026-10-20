توانمندسازس مدیران مدارس ابتدایی در غرب استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب صبح سه شنبه در جریان دوره توانمند سازی مدیران جدید الانتصاب و در جمع خبرنگاران از برگزاری این دوره در غرب استان با حضور مدیران شهرستان های سمنان، سرخه، مهدیشهر، دامغان، گرمسار و آرادان و مناطق ایوانکی و امیرآباد، در شهر سمنان خبر داد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران در کیفیت بخشی به فعالیت‌های مدارس افزود: آشنایی با قوانین و مقررات، تسلط بر فرآیندهای اداری و اجرایی و برخورداری از مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری و حل مسائل مدرسه، از الزامات مدیریت اثربخش در دوره ابتدایی و از مسائل این دوره های توانمند سازی بوده است.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: توانمندسازی مدیران جدیدالانتصاب و حمایت حرفه‌ای از آنان، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت مدیریت مدرسه و اجرای مطلوب برنامه‌های آموزشی و تربیتی خواهد بود.

مرادی نسب بیان کرد: در این برنامه، موضوعات تخصصی و کاربردی شامل تخلفات اداری، امور مالی، حراست، سنجش و ارزشیابی، سامانه‌ها و امور اداری با حضور مدرسان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط ارائه شد.

وی بیان کرد: در بخش‌های مختلف این دوره، ابعاد گوناگون مسئولیت‌های مدیران در حوزه‌های اداری، مالی، آموزشی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناخت دقیق ضوابط و مقررات، رعایت الزامات قانونی، دقت در انجام فرآیندهای اداری و استفاده صحیح از سامانه‌های مرتبط تأکید شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تاکید کرد: آشنایی مدیران با الزامات قانونی و اجرایی و تقویت آمادگی آنان برای مواجهه با مسائل روزمره مدرسه، به کاهش خطاهای اداری، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش انسجام در فرآیندهای مدیریتی کمک می‌کند.