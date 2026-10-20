از روایت کودک‌ همسری تا پرسش از مرز هنر و زندگی در «پاتوق مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای «حلقه» ساخته رایحه مظفریان و زهرا دشت‌بشی و «خوشه‌چین‌ها و من» به کارگردانی انیس واردا، چهارشنبه ۲۹ مهر از ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌روند.

مستند «حلقه» به مدت ۲۹ دقیقه، به موضوع کودک‌همسری به‌عنوان یکی از معضلات اجتماعی کمتر پرداخته‌شده در سینما می‌پردازد. «خوشه‌چین‌ها و من» محصول سال ۲۰۰۰ فرانسه و به مدت ۸۲ دقیقه، ساخته انیس واردا است. این مستند با روایت تجربه‌های افراد مختلف از خوشه‌چینی، مرز میان فعالیت روزمره و هنر را به پرسش می‌گیرد و قضاوت را به مخاطب واگذار می‌کند.

علاقه‌مندان برای تماشای این ۲ فیلم می‌توانند به سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، واقع در میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، پلاک ۱۵ مراجعه کنند.

برنامه «پاتوق مستند» هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار می‌شود.