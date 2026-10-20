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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

درخشش بانوی دانشمند یزدی در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

درخشش بانوی دانشمند یزدی در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

استاندار یزد با تبریک قرار گرفتن مریم صابری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی، این موفقیت را مایه مباهات استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی، در پی قرار گرفتن مریم صابری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، این موفقیت علمی را مایه مباهات استان عنوان کرد.

بابایی در این پیام نوشت: «حضور افتخارآمیز بانوی فرهیخته یزدی، سرکار خانم دکتر مریم صابری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، مایه مباهات استان است.

درخشش نخبگان ما در حوزه راهبردی هوش مصنوعی، موتور محرک توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق چشم‌انداز یزد پایدار خواهد بود. صمیمانه تبریک می‌گویم.»

کد مطلب 6983750

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