درخشش بانوی دانشمند یزدی در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی، در پی قرار گرفتن مریم صابری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، این موفقیت علمی را مایه مباهات استان عنوان کرد.

بابایی در این پیام نوشت: «حضور افتخارآمیز بانوی فرهیخته یزدی، سرکار خانم دکتر مریم صابری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، مایه مباهات استان است.

درخشش نخبگان ما در حوزه راهبردی هوش مصنوعی، موتور محرک توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق چشم‌انداز یزد پایدار خواهد بود. صمیمانه تبریک می‌گویم.»