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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

افتتاح ۳۳ پروژه ورزشی مدارس فارس با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی

افتتاح ۳۳ پروژه ورزشی مدارس فارس با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی

شیراز- مدیرکل آموزش‌ و پرورش فارس از افتتاح ۳۳ پروژه ورزشی دانش‌آموزی در قالب طرح «میدان همدلی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح سه‌شنبه در آیین استانی افتتاح پروژه‌های ورزشی مدارس فارس با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزی گفت: این پروژه‌ها با زیربنای ۲۲ هزار و ۵۳۷ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال احداث شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۶۷ پروژه ورزشی که از ابتدای سال جاری تا هفته تربیت‌بدنی برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده بود، ۳۴ پروژه در هفته دولت افتتاح شد و ۳۳ پروژه دیگر نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۴۵ صدم مترمربع به ۶۸ صدم مترمربع رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا پایان سال به ۷۰ صدم مترمربع افزایش یابد.

کلاری با اشاره به سابقه توسعه فضاهای ورزشی در آموزش‌وپرورش استان ادامه داد: از مجموع ۷۲۰ پروژه ورزشی اجراشده در تاریخ آموزش‌وپرورش فارس، ۵۱۰ پروژه مربوط به سال‌های گذشته و ۲۱۰ پروژه مربوط به دو سال اخیر است.

وی مشارکت مردم، منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات ملی را از عوامل توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس دانست و تأکید کرد: تحقق این دستاوردها حاصل هم‌افزایی و همراهی بخش‌های مختلف است.

توسعه ورزش دانش‌آموزی در مسیر ارتقای سلامت

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس تربیت‌بدنی را از موضوعات مهم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دانست و گفت: در سال تحصیلی جاری، عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی برنامه‌های آموزش‌وپرورش هستند و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط دانش‌آموزان در مسیر بهبود فعالیت‌های آموزشی و تربیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلاری با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در مدارس استان افزود: امسال به ابتکار فارس، اول مهرماه با هدف آغاز سال تحصیلی همراه با نشاط، پویایی و فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفت و این اقدام با استقبال گسترده‌ای همراه شد.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پیست دوومیدانی تارتان دانش‌آموزی در مجموعه ورزشی نرجس گفت: ایجاد این زیرساخت می‌تواند زمینه رشد استعدادهای دانش‌آموزی و توسعه رشته دوومیدانی را فراهم کند.

فارس در جمع سه استان برتر ورزشی دانش‌آموزی

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان در سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: دانش‌آموزان فارس در مسابقات ورزشی دانش‌آموزی کشور به جایگاه نخست دست یافتند و استان نیز در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت.

وی این موفقیت‌ها را حاصل تلاش دانش‌آموزان ورزشکار، مربیان، مدیران مدارس و عوامل اجرایی دانست و بر ضرورت نهادینه‌کردن ورزش در سبک زندگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

کلاری افزود: ورزش آموزشگاهی می‌تواند زمینه ورود استعدادهای دانش‌آموزی به عرصه ورزش حرفه‌ای و باشگاهی را فراهم کند و موفقیت در رقابت‌های دانش‌آموزی، مسیر حضور در رویدادهای بین‌المللی از جمله مسابقات جهانی دانش‌آموزی را هموار سازد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار فارس در حوزه ورزش دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: نگاه بلندمدت به سرمایه انسانی و باور به ظرفیت‌های دانش‌آموزان، مسئولیت آموزش‌وپرورش و به‌ویژه مربیان تربیت‌بدنی را سنگین‌تر می‌کند و همراهی مدیران مدارس، مربیان و مسئولان ورزشی در تحقق اهداف تربیتی و ورزشی نقش اساسی دارد.

لازم به ذکر است پروژه‌های افتتاح‌شده در قالب طرح «میدان همدلی» شامل پیست دوومیدانی تارتان، سالن چندمنظوره ورزشی، چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت‌بدنی و کف‌پوش فضای روباز است.

کد مطلب 6983753

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