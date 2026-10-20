افتتاح ۳۳ پروژه ورزشی مدارس فارس با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح سه‌شنبه در آیین استانی افتتاح پروژه‌های ورزشی مدارس فارس با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزی گفت: این پروژه‌ها با زیربنای ۲۲ هزار و ۵۳۷ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال احداث شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۶۷ پروژه ورزشی که از ابتدای سال جاری تا هفته تربیت‌بدنی برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده بود، ۳۴ پروژه در هفته دولت افتتاح شد و ۳۳ پروژه دیگر نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۴۵ صدم مترمربع به ۶۸ صدم مترمربع رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا پایان سال به ۷۰ صدم مترمربع افزایش یابد.

کلاری با اشاره به سابقه توسعه فضاهای ورزشی در آموزش‌وپرورش استان ادامه داد: از مجموع ۷۲۰ پروژه ورزشی اجراشده در تاریخ آموزش‌وپرورش فارس، ۵۱۰ پروژه مربوط به سال‌های گذشته و ۲۱۰ پروژه مربوط به دو سال اخیر است.

وی مشارکت مردم، منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات ملی را از عوامل توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس دانست و تأکید کرد: تحقق این دستاوردها حاصل هم‌افزایی و همراهی بخش‌های مختلف است.

توسعه ورزش دانش‌آموزی در مسیر ارتقای سلامت

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس تربیت‌بدنی را از موضوعات مهم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دانست و گفت: در سال تحصیلی جاری، عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی برنامه‌های آموزش‌وپرورش هستند و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط دانش‌آموزان در مسیر بهبود فعالیت‌های آموزشی و تربیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلاری با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در مدارس استان افزود: امسال به ابتکار فارس، اول مهرماه با هدف آغاز سال تحصیلی همراه با نشاط، پویایی و فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفت و این اقدام با استقبال گسترده‌ای همراه شد.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پیست دوومیدانی تارتان دانش‌آموزی در مجموعه ورزشی نرجس گفت: ایجاد این زیرساخت می‌تواند زمینه رشد استعدادهای دانش‌آموزی و توسعه رشته دوومیدانی را فراهم کند.



فارس در جمع سه استان برتر ورزشی دانش‌آموزی



مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان در سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: دانش‌آموزان فارس در مسابقات ورزشی دانش‌آموزی کشور به جایگاه نخست دست یافتند و استان نیز در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت.

وی این موفقیت‌ها را حاصل تلاش دانش‌آموزان ورزشکار، مربیان، مدیران مدارس و عوامل اجرایی دانست و بر ضرورت نهادینه‌کردن ورزش در سبک زندگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

کلاری افزود: ورزش آموزشگاهی می‌تواند زمینه ورود استعدادهای دانش‌آموزی به عرصه ورزش حرفه‌ای و باشگاهی را فراهم کند و موفقیت در رقابت‌های دانش‌آموزی، مسیر حضور در رویدادهای بین‌المللی از جمله مسابقات جهانی دانش‌آموزی را هموار سازد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار فارس در حوزه ورزش دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: نگاه بلندمدت به سرمایه انسانی و باور به ظرفیت‌های دانش‌آموزان، مسئولیت آموزش‌وپرورش و به‌ویژه مربیان تربیت‌بدنی را سنگین‌تر می‌کند و همراهی مدیران مدارس، مربیان و مسئولان ورزشی در تحقق اهداف تربیتی و ورزشی نقش اساسی دارد.



لازم به ذکر است پروژه‌های افتتاح‌شده در قالب طرح «میدان همدلی» شامل پیست دوومیدانی تارتان، سالن چندمنظوره ورزشی، چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت‌بدنی و کف‌پوش فضای روباز است.