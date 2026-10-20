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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

روشنایی جاده‌های استان سمنان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان ارتقا می‌یابد

روشنایی جاده‌های استان سمنان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان ارتقا می‌یابد

سمنان- معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمنان از اجرای سه پروژه روشنایی و بهسازی شبکه روشنایی محورهای مواصلاتی استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان با هدف ارتقای ایمنی تردد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان، از اجرای سه پروژه تأمین و ارتقای روشنایی محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای اجرای سه پروژه روشنایی و بهسازی شبکه روشنایی محورهای مواصلاتی استان اختصاص یافته است، اظهار کرد: افزایش دید رانندگان در شب، ارتقای ایمنی تردد و کاهش خطر وقوع حوادث جاده‌ای از اهداف اجرای این طرح‌ها است.

موسوی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها گفت: احداث روشنایی محور گرمسار به حصار به طول ۱۰ کیلومتر، یکی از طرح‌های مهم در دست اجرا است که با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی افزود: احداث روشنایی مسیر پلیس‌راه دومنظوره تا شهرک صنعتی سمنان به طول سه کیلومتر نیز با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: جابه‌جایی شبکه فرسوده روشنایی گردنه آهوان به طول چهار کیلومتر، سومین پروژه این مجموعه است که با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

موسوی تأکید کرد: تأمین روشنایی مناسب در محورهای مواصلاتی، نقش مؤثری در بهبود دید رانندگان، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد در ساعات شب دارد.

کد مطلب 6983756

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