به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان، از اجرای سه پروژه تأمین و ارتقای روشنایی محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای اجرای سه پروژه روشنایی و بهسازی شبکه روشنایی محورهای مواصلاتی استان اختصاص یافته است، اظهار کرد: افزایش دید رانندگان در شب، ارتقای ایمنی تردد و کاهش خطر وقوع حوادث جاده‌ای از اهداف اجرای این طرح‌ها است.

موسوی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها گفت: احداث روشنایی محور گرمسار به حصار به طول ۱۰ کیلومتر، یکی از طرح‌های مهم در دست اجرا است که با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی افزود: احداث روشنایی مسیر پلیس‌راه دومنظوره تا شهرک صنعتی سمنان به طول سه کیلومتر نیز با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: جابه‌جایی شبکه فرسوده روشنایی گردنه آهوان به طول چهار کیلومتر، سومین پروژه این مجموعه است که با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

موسوی تأکید کرد: تأمین روشنایی مناسب در محورهای مواصلاتی، نقش مؤثری در بهبود دید رانندگان، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد در ساعات شب دارد.