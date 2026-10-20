حذف الزام معرفی ۲۰ خودرو برای دریافت مجوز سرویس مدارس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با بیان اینکه در این اصلاحیه پیشنهادی برای تمدید مهلت ثبت خودروهای شرکت های تاکسیرانی مطرح شده است، اظهار کرد: تمدید زمان شرکت‌ها در سامانه سپند به صورت طرح دوفوریتی ارائه و مقرر شد این زمان تا پایان آبان ماه تمدید شود.

وی همچنین تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک درخواست کرد که ضوابط شرکت‌های فعال در این زمینه تغییر کند و ضرورت ثبت ۲۰ خودرو از سوی هر شرکت حذف شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از وظایف این آیین نامه به شهرداری مرتبط است. از جمله می‌توان گفت پیمانکاران متعهد به استفاده از ناوگان نو هستند.

علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه سرویس مدارس در حال فعالیت هستند اما هیچ مجوزی از ما نگرفتند، اظهار کرد: اگر این مجوز صادر شود می‌توان سلامت راننده و معاینه فنی خودرو را کنترل کنیم.

وی افزود: تاکنون تنها چهار شرکت توانستند ۲۰ خودرو به ما معرفی کنند و مابقی به دلیل الزام به معرفی ۲۰ دستگاه نتوانستند در این زمینه وارد شوند. اگر این الزام صورت گیرد، شرکت های دیگر هم می توانند خودروهای خود را معرفی کنند و از تاکسیرانی مجوز بگیرند.

گفتنی است؛ دو فوریت اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد که شرکت‌ها الزامی بر معرفی حداقل ۲۰ خودرو برای دریافت مجوز سرویس مدارسه نداشته باشند.