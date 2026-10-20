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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

حذف الزام معرفی ۲۰ خودرو برای دریافت مجوز سرویس مدارس تهران

حذف الزام معرفی ۲۰ خودرو برای دریافت مجوز سرویس مدارس تهران

شورای شهر تهران با تصویب دوفوریت اصلاحیه نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، الزام شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز سرویس مدارس به معرفی حداقل ۲۰ خودرو را حذف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با بیان اینکه در این اصلاحیه پیشنهادی برای تمدید مهلت ثبت خودروهای شرکت های تاکسیرانی مطرح شده است، اظهار کرد: تمدید زمان شرکت‌ها در سامانه سپند به صورت طرح دوفوریتی ارائه و مقرر شد این زمان تا پایان آبان ماه تمدید شود.

وی همچنین تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک درخواست کرد که ضوابط شرکت‌های فعال در این زمینه تغییر کند و ضرورت ثبت ۲۰ خودرو از سوی هر شرکت حذف شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از وظایف این آیین نامه به شهرداری مرتبط است. از جمله می‌توان گفت پیمانکاران متعهد به استفاده از ناوگان نو هستند.

علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه سرویس مدارس در حال فعالیت هستند اما هیچ مجوزی از ما نگرفتند، اظهار کرد: اگر این مجوز صادر شود می‌توان سلامت راننده و معاینه فنی خودرو را کنترل کنیم.

وی افزود: تاکنون تنها چهار شرکت توانستند ۲۰ خودرو به ما معرفی کنند و مابقی به دلیل الزام به معرفی ۲۰ دستگاه نتوانستند در این زمینه وارد شوند. اگر این الزام صورت گیرد، شرکت های دیگر هم می توانند خودروهای خود را معرفی کنند و از تاکسیرانی مجوز بگیرند.

گفتنی است؛ دو فوریت اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد که شرکت‌ها الزامی بر معرفی حداقل ۲۰ خودرو برای دریافت مجوز سرویس مدارسه نداشته باشند.

کد مطلب 6983757
محمد رضازاده

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