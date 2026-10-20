مهاجرانی: سرزمین آفتاب ترنج قالی ایران و بخشی از هویت تمدنی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر سه شنبه در سیزدهمین جشنواره انگور روستای هزاوه همزمان با هفته فرهنگی اراک اظهار کرد: ایران برای ساختن آینده‌ای آبادتر و شادتر به اندیشه‌های پیشرو، اراده‌های متحد و انسان‌هایی نیاز دارد که توسعه و اصلاح امور را باور داشته باشند.

وی افزود: شیرینی این سرزمین تنها به محصولات و سوغات آن محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در اندیشه‌های بزرگی دارد که در مسیر اصلاح امور و پیشرفت ایران گام برداشتند.

مهاجرانی با اشاره به زادگاه شخصیت‌هایی همچون قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر تصریح کرد: این سرزمین خاستگاه انسان‌هایی است که ایران را آبادتر و پیشرفته‌تر می‌خواستند و در مسیر اصلاحات، اجرای کامل قانون و استقرار قانون‌مداری تلاش کردند.

وی ادامه داد: جوامع متمدن بر پایه قانون استوار هستند و یکی از اهداف اصلی اصلاحات مورد نظر این شخصیت‌های تاریخی، اجرای قانون و کوتاه کردن دست منفعت‌طلبان بود؛ مسیری که برای پیشگامان آن هزینه‌های سنگینی به همراه داشت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاح امور همواره نیازمند پذیرش هزینه و مسئولیت است تاکید کرد: کسانی که به اصلاح، پیشرفت و سربلندی ایران باور دارند، گاهی برای تحقق آرمان‌های خود از جانشان می‌گذرند و تاریخ کشور سرشار از نمونه‌های این فداکاری‌هاست.

وی افزود: تحقق مفهوم «ایران جان» مستلزم آن است که همه ما بدانیم ایران مانند یک فرش دستباف است که نقش و زیبایی آن با گره‌های کوچک و پیوسته شکل می‌گیرد؛ اگر هر بخش به‌درستی در جای خود قرار گیرد، حاصل کار اثری زیبا و هماهنگ خواهد بود، اما بی‌توجهی به تناسب اجزا، انسجام این نقش را از بین می‌برد.

مهاجرانی بیان کرد: کشور امروز در بزنگاهی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به اتحاد ملی، وحدت، همدلی و تحمل متقابل نیازمند است. آینده ایران با ایستادن در کنار یکدیگر و پذیرش مسئولیت مشترک در قبال سرنوشت کشور ساخته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و تولید محصولات بومی استان مرکزی تصریح کرد: شیرینی انگور تنها حاصل خاک و طبیعت نیست، بلکه نتیجه تلاش، زحمت و مراقبت انسان‌هایی است که برای به ثمر رسیدن محصول خود کوشش می‌کنند؛ همان‌گونه که آبادانی کشور نیز بدون مشارکت و تلاش مردم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اندیشه زیبا می‌تواند به شکل‌گیری رفتارها و دستاوردهای زیبا منجر شود و جامعه‌ای که از اندیشه‌های سازنده و امیدبخش برخوردار باشد، ظرفیت بیشتری برای حل مسائل و ساختن آینده‌ای بهتر خواهد داشت.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت پاسداشت میراث تاریخی و تمدنی ایران تاکید کرد: به ایرانی افتخار می‌کنیم که از سرمایه انسانی ارزشمند، مصلحان اقتصادی، اندیشه‌های پیشرو و انسان‌هایی برخوردار است که آینده‌ای شادتر و آبادتر برای نسل‌های بعدی می‌خواهند.

وی ادامه داد: همه ما در برابر حفظ نشاط اجتماعی، تقویت امید و تلاش برای پیشرفت کشور مسئول هستیم و باید با همکاری و همدلی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا ایران جلوه‌ای شایسته از تمدن چند هزار ساله خود را به نمایش بگذارد.

مهاجرانی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی مستلزم تلاش و هماهنگی گسترده است و از همه افرادی که برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زحمت کشیده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی اشاره به پیام رئیس‌جمهور به مردم استان مرکزی بیان کرد: رئیس‌جمهور سلام ویژه‌ای به مردم این استان رسانده است. استان مرکزی با عنوان «ترنج قالی ایران» جایگاهی ارزشمند در هویت ملی کشور دارد و مردم این خطه بخشی از سرمایه انسانی و فرهنگی ایران هستند.