به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، راه‌اندازی یک سایت از بیرون شاید ساده به‌نظر برسد؛ یک دامنه انتخاب می‌کنید، قالب سایت را نصب می‌کنید و چند صفحه محتوا قرار می‌دهید. اما پشت همین ظاهر ساده، یک بخش مهم وجود دارد که روی عملکرد همه چیز تاثیر می‌گذارد: هاست سایت.

هاست همان بستری است که فایل‌ها، تصاویر، دیتابیس و اطلاعات سایت روی آن قرار می‌گیرند. هر بار که کاربری وارد سایت می‌شود، سرور باید این اطلاعات را پردازش کند و در اختیار او قرار دهد. به‌همین‌دلیل انتخاب زیرساخت مناسب، یکی از اولین قدم‌ها برای داشتن یک سایت پایدار و سریع است.

بسیاری از افراد هنگام شروع کار فقط به قیمت نگاه می‌کنند و ارزان‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند. اما خرید هاست فقط انتخاب یک فضای ذخیره‌سازی نیست؛ کیفیت زیرساخت، منابع اختصاص‌یافته، امنیت، سرعت و پشتیبانی هم روی تجربه نهایی سایت تاثیر مستقیم دارند.

هاست چیست و چرا انتخاب آن اهمیت دارد؟

هاست فضایی روی یک سرور است که اطلاعات سایت در آن ذخیره می‌شود. این اطلاعات شامل فایل‌های طراحی، تصاویر، کدهای سایت، دیتابیس و تنظیمات مختلف است.

وقتی کاربر آدرس سایت را در مرورگر وارد می‌کند، درخواست او به سرور ارسال می‌شود و سرور اطلاعات لازم را برای نمایش صفحه برمی‌گرداند.

پارس‌هاست در راهنمای هاست چیست توضیح می‌دهد که:

بدون میزبانی وب، سایت شما صرفا در قالب مجموعه‌ای از فایل‌ها روی کامپیوتر شخصی‌ شما باقی می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را ببیند. هاستینگ نه‌تنها دسترسی آنلاین را ممکن می‌کند، بلکه با ارائه منابعی مانند فضای ذخیره‌سازی، پهنای باند و ابزارهای امنیتی، موجب می‌شود تا وب‌سایت شما با سرعت بالا بارگذاری شود و در برابر تهدیدات سایبری نیز در امان باشد.

یک هاست مناسب می‌تواند روی بخش‌های مختلف سایت تاثیر بگذارد:

سرعت بارگذاری صفحات

پایداری سایت

امنیت اطلاعات

تجربه کاربران

عملکرد در زمان افزایش بازدید

به‌همین‌دلیل بهتر است قبل از خرید، نیاز واقعی سایت را بررسی کنید و فقط بر اساس قیمت تصمیم نگیرید.

هنگام خرید هاست چه مواردی را بررسی کنیم؟

انتخاب هاست مناسب فقط مقایسه چند عدد در صفحه فروش نیست. ممکن است دو سرویس از نظر قیمت مشابه باشند، اما از نظر کیفیت منابع و امکانات تفاوت زیادی داشته باشند.

منابع پردازشی هاست

یکی از مهم‌ترین موارد هنگام خرید هاست، بررسی منابع واقعی سرویس است. فضای ذخیره‌سازی اهمیت دارد، اما تنها معیار انتخاب نیست. CPU، RAM، تعداد پردازش‌های هم‌زمان و نوع دیسک هم روی عملکرد سایت تاثیر می‌گذارند. برای مثال، یک سایت معرفی شرکت با چند صفحه ساده فشار زیادی به سرور وارد نمی‌کند. اما یک فروشگاه اینترنتی با محصولات زیاد، افزونه‌های مختلف و سفارش‌های روزانه، منابع بیشتری نیاز دارد.

هنگام بررسی پلن‌ها این موارد را نگاه کنید:

مقدار RAM اختصاص‌یافته

محدودیت CPU

نوع فضای ذخیره‌سازی

تعداد پردازش‌های هم‌زمان

محدودیت مصرف منابع

منابع بیشتر همیشه به‌معنی انتخاب بهتر نیست. مهم این است که سرویس با نیاز واقعی سایت هماهنگ باشد.

فضای ذخیره‌سازی و نوع دیسک چه تاثیری دارد؟

یکی از اولین مواردی که کاربران در صفحه خرید هاست می‌بینند، مقدار فضای ذخیره‌سازی است. اما فقط حجم فضا اهمیت ندارد؛ سرعت دسترسی به اطلاعات هم روی عملکرد سایت تاثیر می‌گذارد.

استفاده از SSD و NVMe باعث می‌شود عملیات خواندن و نوشتن اطلاعات سریع‌تر انجام شود و سایت در شرایط مختلف عملکرد بهتری داشته باشد. برای سایت‌هایی که تصاویر زیاد، فایل‌های حجیم یا دیتابیس‌های بزرگ دارند، نوع فضای ذخیره‌سازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آیا هاست اشتراکی برای شروع مناسب است؟

برای بسیاری از سایت‌های تازه‌راه‌اندازی‌شده، هاست اشتراکی انتخاب مناسبی است. در این مدل، چند سایت از منابع یک سرور استفاده می‌کنند و مدیریت بخش زیادی از زیرساخت توسط شرکت هاستینگ انجام می‌شود.

هاست اشتراکی معمولا برای این پروژه‌ها کاربرد دارد:

سایت‌های شرکتی

وبلاگ‌ها

سایت‌های شخصی

صفحات معرفی خدمات

پروژه‌های تازه‌تاسیس

مزیت اصلی این سرویس، هزینه مناسب و مدیریت ساده‌تر آن است. اما با رشد سایت، افزایش بازدید یا نیاز به تنظیمات اختصاصی، ممکن است هاست اشتراکی دیگر پاسخ‌گوی نیاز پروژه نباشد. در این شرایط گزینه‌هایی مثل VPS یا سرور اختصاصی مطرح می‌شوند.

هاست وردپرس برای سایت‌های وردپرسی چه تفاوتی دارد؟

وردپرس یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های مدیریت محتوا در دنیاست، اما عملکرد آن به کیفیت زیرساخت هم وابسته است. قالب‌ها، افزونه‌ها، صفحه‌سازها و فروشگاه‌سازهایی مثل ووکامرس روی مصرف منابع تاثیر می‌گذارند.

هاست وردپرس معمولا برای اجرای بهتر سایت‌های وردپرسی طراحی می‌شود و هنگام انتخاب آن بهتر است موارد زیر بررسی شوند:

سازگاری با نسخه‌های جدید وردپرس

نسخه PHP

سرعت فضای ذخیره‌سازی

امنیت سرویس

بکاپ‌گیری

امکان ارتقای منابع

یک وبلاگ ساده وردپرسی نیاز متفاوتی نسبت به یک فروشگاه آنلاین با صدها محصول دارد.

امنیت و بکاپ؛ دو بخش مهم در انتخاب هاست

امنیت سایت فقط به افزونه‌های امنیتی محدود نمی‌شود. زیرساخت هاست هم نقش مهمی در محافظت از اطلاعات دارد.

قبل از خرید هاست بررسی کنید:

آیا SSL پشتیبانی می‌شود؟

بکاپ‌گیری چگونه انجام می‌شود؟

چند نسخه پشتیبان نگهداری می‌شود؟

امکان بازگردانی اطلاعات وجود دارد؟

بکاپ یکی از همان مواردی است که معمولا تا زمان بروز مشکل جدی اهمیت آن مشخص نمی‌شود. اما وقتی اطلاعات سایت حذف شود یا تغییر اشتباهی ایجاد شود، داشتن نسخه پشتیبان ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد.

پشتیبانی چه نقشی در انتخاب هاست دارد؟

حتی بهترین زیرساخت‌ها هم ممکن است در طول زمان به بررسی فنی یا راهنمایی نیاز داشته باشند. گاهی مشکل از تنظیمات سایت است، گاهی از یک افزونه یا تغییر جدید؛ در چنین شرایطی سرعت پاسخ‌گویی و کیفیت پشتیبانی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

انتخاب یک شرکت هاستینگ فقط انتخاب فضای ذخیره‌سازی نیست. شما سرویسی را انتخاب می‌کنید که قرار است در مسیر فعالیت سایت همراه شما باشد. یک تیم پشتیبانی مناسب باید بتواند مشکل را سریع بررسی کند، راهکار مشخص ارائه دهد و در زمان اختلال کنار شما باشد.

برای ایجاد یک تجربه بهتر از میزبانی، پشتیبانی شبانه‌روزی، مشاوره پیش از خرید و دسترسی به کارشناسان فنی از مواردی هستند که هنگام انتخاب هاست نباید نادیده گرفته شوند. پارس‌هاست با ارائه پشتیبانی ۲۴/۷ در تمام روزهای هفته همراه کاربران است تا مدیریت و استفاده از سرویس‌های میزبانی ساده‌تر شود.

برخی از خدمات پشتیبانی پارس‌هاست:

پشتیبانی ۲۴/۷ در تمام ساعات شبانه‌روز

مشاوره خرید برای انتخاب سرویس متناسب با نیاز سایت

مشاوره تخصصی پیش از خرید برای بررسی نیازهای فنی پروژه

پشتیبانی در ایام تعطیل

گفتگوی آنلاین برای دریافت سریع‌تر پاسخ

گارانتی بازگشت وجه طبق شرایط سرویس

اشتباهات رایج هنگام خرید هاست

انتخاب فقط بر اساس قیمت: قیمت پایین همیشه به‌معنی انتخاب بهتر نیست. محدودیت منابع یا ضعف پشتیبانی ممکن است در آینده هزینه بیشتری ایجاد کند.

خرید منابع بیشتر از نیاز: بعضی کاربران از همان ابتدا سراغ بزرگ‌ترین پلن می‌روند. در حالی که اگر سایت هنوز بازدید بالایی ندارد، بخش زیادی از منابع بلااستفاده می‌ماند.

بررسی نکردن امکان ارتقا: سایت‌ها رشد می‌کنند. بهتر است سرویسی انتخاب کنید که در آینده امکان ارتقا داشته باشد.

توجه نکردن به هزینه تمدید: قبل از خرید، فقط قیمت اولیه را نبینید. هزینه تمدید و شرایط سرویس در بلندمدت اهمیت زیادی دارد.

جمع‌بندی؛ هاست مناسب، پایه یک سایت پایدار است

انتخاب هاست یکی از تصمیم‌های مهم در مسیر راه‌اندازی و رشد سایت است. یک سرویس نامناسب می‌تواند روی سرعت، امنیت و تجربه کاربران تاثیر منفی بگذارد. قبل از خرید، فقط قیمت یا فضای ذخیره‌سازی را بررسی نکنید. منابع پردازشی، بکاپ، امنیت، پشتیبانی و امکان ارتقا را هم در نظر بگیرید. بهترین هاست برای هر سایت، گران‌ترین سرویس نیست؛ گزینه‌ای است که با نیاز واقعی پروژه هماهنگ باشد و در مسیر رشد محدودیت ایجاد نکند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.