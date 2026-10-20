به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی حوزه تردد دریایی جزیره خارگ از بررسی مسائل حمل‌ونقل مسافری، ارتقای ایمنی سفرهای دریایی و ساماندهی جابه‌جایی بار خبر داد.

وی با اشاره به نقش راهبردی حمل‌ونقل دریایی در زندگی ساکنان خارگ اظهار کرد: تردد دریایی یکی از زیرساخت‌های ضروری جزیره است و عملکرد مطلوب این بخش، تأثیر مستقیمی بر رفت‌وآمد شهروندان، دسترسی به خدمات و تأمین نیازهای روزمره مردم دارد.

وی افزود: ارتقای کیفیت خدمات مسافری، رعایت الزامات ایمنی در تردد شناورها و ایجاد هماهنگی در فرآیند جابه‌جایی کالا از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه و همکاری مستمر مجموعه‌های مسئول است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل این حوزه تصریح کرد: شناسایی مشکلات، بررسی راهکارهای اجرایی و تقویت تعامل میان بخش‌های مرتبط می‌تواند به بهبود روند تردد دریایی و افزایش اطمینان خاطر مسافران کمک کند.

وی همچنین ساماندهی حمل بار و تسهیل انتقال کالا را از نیازهای مهم جزیره دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با این بخش در کنار توجه به ایمنی سفرها و کیفیت خدمات مسافری تأکید کرد.

حسین‌پور در پایان، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر مسائل حمل‌ونقل دریایی را از الزامات بهبود خدمات در خارگ عنوان کرد.