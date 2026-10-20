ترویج الگوهای پوشش، عفاف و حجاب نیازمند هم‌ افزایی نهادهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن علیمحمدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نیر الهامی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مجموعه در ترویج مباحث خانواده‌محور و راهبری برگزاری نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد»، بر اهمیت همکاری نهادهای فرهنگی در تقویت الگوهای پوشش اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه گوهرشاد در معرفی ظرفیت‌های حوزه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی حاصل تعامل سازنده دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است و مشارکت این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه ترویج الگوهای پوشش متناسب با عفاف و حیا را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به نقش اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری در شناسایی ظرفیت‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی افزود: حمایت از فعالان این عرصه، علاوه بر تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی، می‌تواند به رونق تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانوان و تقویت اقتصاد خانواده کمک کند.

نیر الهامی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در برگزاری نمایشگاه گوهرشاد، بر تداوم همکاری‌ها برای حمایت از بانوان فعال در حوزه هنر و صنعت پوشاک تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های مناسب برای معرفی و عرضه محصولات ایرانی ـ اسلامی گفت: فراهم‌کردن بستر عرضه پوشاک باکیفیت و متناسب با معیارهای اسلامی و حمایت از توانمندی‌های بانوان در حوزه طراحی و تولید، از اولویت‌های این مجموعه است.

پنجمین رویداد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی با هدف ترویج فرهنگ پوشش اصیل ایرانی- اسلامی، حمایت از تولیدات داخلی و معرفی ظرفیت‌های هنرمندان این عرصه در ارومیه در حال برگزاری است.

این نمایشگاه تخصصی تا یک آبان‌ماه دایر خواهد بود و عموم علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از غرفه‌های مختلف آن بازدید کنند، محل برگزاری این رویداد، سالن شماره یک در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه واقع در پارک جنگلی در نظر گرفته شده است.