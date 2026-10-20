تأکید عربی بر حمایت از پرستاران همزمان با بهبود خدمات درمانی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار که با حضور اعضای شبکه بهداشت و درمان گرمسار در بیمارستان معتمدی برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت همدلی و تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از اقشار مختلف، اعم از پیر و جوان و نظامی و غیرنظامی، برای اقتدار کشور و حفظ مرز و بوم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، اظهار کرد: مردم برای حفظ شرافت و سربلندی کشور ایستادگی می‌کنند و در این مسیر، همدلی و همراهی اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به رویکردهای متفاوت در شرایط فعلی کشور افزود: امروز گروهی معدود به دنبال یافتن بهانه‌هایی برای کار نکردن هستند، اما اکثریت مردم مسیر خدمت به مردم را برگزیده‌اند و بدون توجه به حواشی و مسائل جانبی، به تلاش خود ادامه می‌دهند.

عربی با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری بیان کرد: شرایط کاری پرستاران از نظر شیفت‌های کاری، تجهیزات و امکانات و همچنین دریافتی و معیشت، با دشواری‌هایی همراه است؛ با این حال، امروز زمان بهانه‌گیری نیست، بلکه باید با تلاشی مضاعف، دست در دست یکدیگر برای خدمت به مردم و کشور گام برداریم.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت خدمات درمانی در منطقه گفت: شرایط فعلی در استان سمنان و به‌ویژه بیمارستان معتمدی گرمسار، به‌عنوان مرکز خدمت‌رسانی به مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی، کهن‌آباد و مناطق پیرامونی، با گذشته تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه این بهبود شرایط در حالی رقم خورده که حوزه‌های مختلف همچنان با کمبودها و کسری‌هایی مواجه هستند، افزود: آنچه امروز در حوزه بهداشت و درمان گرمسار شاهد هستیم، تلاش شبانه‌روزی مجموعه کارکنان این بخش است و نتایج این کوشش‌ها را می‌توان در رضایتمندی مردم مشاهده کرد.

عربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بیمارستان معتمدی گرمسار اظهار کرد: در حوزه تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌هایی که به بهبود شرایط خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کند، اقدامات مناسبی در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مجموعه درمانی آرادان گفت: این مجموعه که در گذشته با خطر خارج شدن از مدار خدمت‌رسانی مواجه بود، امروز درخواست توسعه خود را مطرح کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش مجموعه درمانی منطقه و حرکت در مسیر درست است.

در پایان این مراسم، از پرستاران شاغل در شهرستان گرمسار، به‌ویژه پرستاران بیمارستان معتمدی، به مناسبت روز پرستار تجلیل و قدردانی شد.