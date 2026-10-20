به گزارش خبرگزاری مهر، باقر خدادادی در پاسخ به موضوع کاهش ساعت فعالیت برخی نانوایی‌ها و اعلام کمبود آرد از سوی این واحدها اظهار کرد: نانوایی‌ها به ۲ گروه یارانه‌ای و آزادپز تقسیم می‌شوند که طبق برنامه، نانوایی‌های یارانه‌ای آرد یارانه‌ای و نانوایی‌های آزادپز آرد نیمه‌یارانه‌ای دریافت می‌کنند.

رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش سهمیه آرد برخی نانوایی‌های آزادپز افزود: سهمیه این گروه از نانوایی‌ها اندکی کاهش یافته است، اما در نانوایی‌های دولتی و یارانه‌ای، کاهش سهمیه در صورت وقوع، به عملکرد نانوا و وجود تخلفاتی مانند فروش آرد بستگی دارد و سهمیه این واحدها بدون دلیل کاهش نیافته است.

وی ادامه داد: در زمینه توزیع مجدد آرد نیز کمبودها جبران شده است.

خدادادی با بیان اینکه سهمیه نانوایی‌های آزادپز به دلیل دریافت آرد نیمه‌یارانه‌ای متفاوت است، بر ضرورت مدیریت سهمیه این واحدها تاکید کرد.

رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: ارائه خدمات کمتر از ساعت کاری و زمان پخت تعیین‌شده تخلف است، ضمن اینکه فعالیت خارج از ساعت تعیین‌شده نیز تخلف محسوب می‌شود و نانوایی‌ها باید مطابق ضوابط ابلاغی فعالیت کنند.