به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی گفت: پس از انتشار فراخوان و شیوه‌نامه مسابقات از طریق سامانه پیامکی و کانال‌های «بچه‌های مسجد» در پیام‌رسان‌ها و پیگیری کارشناسان فرهنگی‌هنری ستاد، ۳۰ گروه شامل ۳۰۰ متسابق برای حضور در مرحله استانی ثبت‌نام کردند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات در بخش‌های خواهران و برادران افزود: شرکت‌کنندگان در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال به رقابت می‌پردازند و هر کانون امکان معرفی یک تیم در هر گروه سنی و جنسیت، در مجموع چهار تیم، را داشته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس، رشته‌های این دوره را شامل قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی و تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز عنوان کرد.



امیدی، شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کانون‌ها و تقویت تیم‌های قرآنی مساجد را از اهداف برگزاری گروهی این مسابقات دانست و گفت: «مدهامتان» زمینه‌ای برای رقابت، هم‌افزایی و درخشش گروه‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد و تقویت جایگاه مسجد به‌عنوان پایگاه قرآن فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مرحله استانی مسابقات در شیراز، ۳۰ مهرماه به میزبانی کانون فرهنگی‌هنری «آرمان‌شهر مهدوی» در مجتمع امام خامنه‌ای برگزار می‌شود.

امیدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور گروه‌های شهرستانی گفت: با توجه به ضرورت رعایت عدالت در انتخاب گروه‌های برتر، کاهش مشکلات رفت‌وآمد خانواده‌ها به‌ویژه برای شرکت‌کنندگان زیر ۱۸ سال، فاصله شهرستان‌ها و محدودیت اعتبارات، مقرر شد هشت گروه شامل ۸۰ متسابق از سه کانون فرهنگی‌هنری در شهرستان‌های مربوط، با حضور داوران رقابت کنند و نتایج برای جمع‌بندی نهایی به استان ارسال شود.

به گفته وی، این گروه‌ها از کانون فرهنگی‌هنری «امام رضا(ع)»، کانون «حضرت رقیه(س)» در روستای دلونظر و کانون «یاوران مهدی(عج)» در روستای مشکان شهرستان خرم‌بید هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس در پایان اعلام کرد: مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» آبان‌ماه به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.