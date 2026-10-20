رنگ کردن سپر ماشین با اسپری؛ انتخاب، خرید و نحوه استفاده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده از اسپری رنگ سپر خودرو راهی سریع و آسان برای از بین بردن خط و خش روی سپر ماشین است که بدون مراجعه به تعمیرکار و بدون داشتن مهارت فنی می توان آن را روی ماشین اجرا کرد. اگر می خواهید بدانید چگونه با استفاده از اسپری رنگ سپر کوییک، تیبا، پراید و یا ماشین های خارجی را خش گیری و لکه گیری کنید با ما همراه باشید. در این مطلب به مراحل و نکات استفاده از اسپری رنگ سپر ماشین می پردازیم و پاسخ می دهیم از کدام فروشگاه نزدیک ترین رنگ اسپری به رنگ ماشین خود را خریداری کنید.

چرا از اسپری رنگ سپر خودرو استفاده کنیم؟

برای ترمیم خط و خش سپر خودرو نیاز به صرف زمان و هزینه زیاد در تعمیرگاه نیست. این کار به سادگی با اسپری های رنگ توسط تمامی افراد با هر سطحی از مهارت های فنی قابل انجام است. به وسیله این اسپری می توانید:

خراش های سطحی را بدون اثری از اختلاف رنگ شدن لبه ها پوشش دهید

رنگ سپر را با بدنه یکنواخت کنید

اثرات ترمیم یا بتونه کاری سپر را از بین ببرید

این اسپری ها دارای رنگ بندی متنوع هستند. برای رنگ آمیزی قطعات خام، لکه گیری و برطرف کردن خط و خش سپر خودروهای کوییک، پراید، تیبا و دیگر خودروهای ایرانی و خارجی می توان از این رنگ ها استفاده کرد.

انواع اسپری رنگ سپر خودرو سفید، مشکی و دیگر رنگ های موجود

انواع مختلفی از اسپری رنگ سپر خودرو در برندهای مختلف از جمله اسمارت پن و هپالوکس در بازار موجود هستند که می توانید برای رنگ آمیزی سپر پراید، تیبا، کوییک یا ماشین های چینی و خارجی آنها را خریداری کنید.

اسپری رنگ خودرو پرایمر: نوعی پوشش زیرسازی است که قبل از پاشش اسپری رنگ سپر پراید، کوییک و ... انجام می شود.

اسپری کلیر یا کلیر کوت: پس از رنگ آمیزی سپر خودرو می توانید از اسپری کلیر استفاده کنید تا شفافیت و ماندگاری رنگ را افزایش دهید. این اسپری ها برای رنگ سپر خودروی سفید، مشکی، بژ و دیگر رنگ های خودرو مناسب هستند.

اسپری همه کاره: این محصولات سرعت اجرای بالا ولی کیفیت پایین تری دارند.

توجه داشته باشید که هر نوع اسپری دارای کد رنگی منطبق با مدل ماشین است و برای مدل خاصی از خودرو کاربرد دارد. برای مثال اسپری رنگ سپر ماشین سفید روغنی در کدهای رنگی مختلف متناسب با مدل خودرو تولید می شود که هر نوع کد رنگی مختص به خود را دارد، و یا کد رنگی اسپری رنگ مشکی سپر پراید با دیگر رنگ های مشکی متفاوت است.

مراحل استفاده از اسپری رنگ سپر ماشین

برای استفاده از اسپری رنگ سپر کوییک، پراید و دیگر خودروها لازم است سطح را با آب و ریکا پاک سازی کرده و سطوح مجاور را با روزنامه بپوشانید. سپس رنگ را به روی قسمت های دارای خراش بپاشید و تا خشک شدن کامل آن از جابجا کردن خودرو پرهیز کنید. در ادامه با جزئیات به مراحل استفاده از اسپری رنگ سپر خودرو پرداخته و فوت و فن های حرفه ای آن را بیان می کنیم.

ابتدا سمباده و بخشی از سپر را که خراشیده شده است را کاملا یا مخلوط آب و ریکا مرطوب کنید. برای سمباده زنی از سمباده شماره ۱۵۰۰ استفاده نمایید. بخشی که دارای خط و خش است و بخش های مجاور این قسمت باید با آب و ریکا آماده سازی شده و سمباده زنی شود.

به وسیله یک پارجه سطوحی که سمباده زنی شده را کاملا خشک و تمیز کنید تا سطح برای پاشش اسپری آماده شود.

به وسیله روزنامه و نوار چسب، سطوح مجاور را بپوشانید تا از پاشش رنگ به این قسمت ها جلوگیری شود.

ابتدا ۳۰ ثانیه اسپری رنگ سپر خودرو را تکان دهید. سپس برای قلق گیری، روی سطحی دیگر مانند یک کاغد A۴ اسپری کنید.

اولین بخش هایی که باید با اسپری پوشانده شوند، خط و خش های سیاه رنگ هستند. مقدار مناسبی از رنگ سپر را روی خط و خش ها اسپری کنید تا حالت آستر اولیه را پیدا کند. برای خشک شدن آستر لازم است ۵ دقیقه صبر کنید.

سپس مرحله دوم پاشش رنگ را انجام دهید. رنگ را روی نقاط آسیب دیده اسپری کنید و سعی کنید با کنترل فشار دست روی اسپری، مرزهای کار را لبه کُشی کنید. سعی کنید فشار دست روی اسپری را کاهش دهید تا رنگ به صورت پودری خارج شود. لبه کُشی از ایجاد مرز و خط افتادن در قسمت های رنگ شده جلوگیری می‌کند. برای محو شدن بهتر لبه ها فاصله اسپری از سپر نباید بیش از ۲۵ سانتیمتر باشد.

برای خشک شدن اسپری لایه دوم سپر و هم رنگ شدن آن با سطوح مجاور لازم است ۲ ساعت صبر کنید. خشک شدن مغز رنگ نیز ۱۲ ساعت طول می کشد. سعی کنید در این مدت از حرکت دادن خودرو جلوگیری کنید تا گرد و غبار روی خودرو ننشیند و سطح آن آیینه ای و براق شود.

نکته مهم: برای یکنواخت شدن بهتر سطح باید پاشش به صورت یکنواخت انجام شود. دست خود را از روی افشانه اسپری بر ندارید.

چگونه مناسب ترین اسپری رنگ سپر خودرو را انتخاب کنیم؟

سوالی که برای بسیاری از خریداران این محصول پیش می آید این است که چگونه اسپری با رنگ کاملا مشابه خریداری کنیم و چه نوعی از اسپری را سفارش دهیم؟ آیا اسپری رنگ سپر تیبا سفید با کوییک یا پراید سفید متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است با کد رنگی خودرو آشنا شوید.

اسمارت پن یکی از تولیدکننده های اسپری رنگ سپر خودرو است که محصولات خود را منطبق با کد رنگ کارخانه‌ای تولید می کند تا اسپری کاملا همرنگ خودرو بوده و اثرات ترمیم رنگ در حداقل ترین حالت ممکن قابل مشاهده باشد. برای انتخاب رنگ مناسب کافیست کد رنگ ماشین خود را از سینی داخل فن، ستون درب راننده یا رکاب سمت راننده مشاهده کنید و اسپری با کد مربوطه را خریداری کنید.

رنگ خودرو کد اسپری رنگ سپر خودرو مشکی متالیک فوتون ایران خودرو ۹۰۰۵ آبی اطلسی متالیک سایپا ۶۱۷۰۵۰۴ آبی نیسان (پارس خودرویی) ۹۰۲۳D سفید سالید پارس خودرو C۹۰۲۶ سفید سالید مدیران خودرو و کرمان موتور ۱۰۱۵ سفید سالید کوییک سایپا ۱۵۰۸

در جدول فوق چند نمونه از کدهای اسپری رنگ سپر خودرو سفید و مشکی اسمارت پن را می بینید.

چه تعداد اسپری برای رنگ کردن سپر لازم است؟

اگر قصد لکه گیری سپر ماشین را دارید یک عدد اسپری ۲۰۰ میلی لیتر کفایت می کند. اما اگر قصد دارید قطعات بزرگتر مانند سپر یا گلگیر تیبا یا پراید را رنگ کنید به یک عدد اسپری ۴۰۰ میل نیاز دارید.

نحوه سفارش اسپری رنگ سپر خودرو سفید، مشکی و دیگر رنگ ها

طبق بررسی های انجام شده در نمایندگی ها و فروشگاه های اسپری رنگ خودرو یکی از فروشگاه هایی که رنگ اسپری را با دقت بسیار بالایی مطابق با کد رنگی خودرو تولید می کند، اسمارت پن نام دارد. در این مجموعه برای خرید راحت اسپری رنگ سپر خودرو می توانید محصول مورد نیاز خود را بر اساس کارخانه سازنده و رنگ خودرو مشخص کنید تا کل موجودی اسپری های خودرو را همراه با کد رنگی مشاهده کنید. چنانچه برای انتخاب رنگ مناسب به توضیحات بیشتر نیاز دارید می توانید با کارشناسان فروش این مجموعه به شماره تلفن ۳۷۷۱۸۲۵۲-۰۳۱ تماس گرفته و یا با مراجعه به صفحه اسپری رنگ خودرو اسمارت پن راهنمایی لازم را دریافت نمایید.

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