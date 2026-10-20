بخشدار ویژه خارگ: ظرفیت پیشکسوتان برای توسعه ورزش در جزیره استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه‌شنبه در بازدید از اداره ورزش و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش جزیره با تأکید بر ضرورت پویایی ورزش در خارگ اظهار کرد: توسعه ورزش در جزیره نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تقویت فعالیت‌های ورزشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است و باید زمینه حضور پررنگ‌تر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان، در عرصه ورزش فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تصمیمات اتخاذشده در کمیته ورزش افزود: مصوبات این کمیته باید به‌صورت جدی پیگیری شود و با مشخص‌کردن اولویت‌ها و دنبال‌کردن روند اجرای تصمیمات، زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط فعالیت‌های ورزشی در جزیره فراهم شود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر ضرورت استفاده از تجربه و توانمندی پیشکسوتان ورزشی تأکید کرد و گفت: پیشکسوتان سرمایه‌های ارزشمند ورزش جزیره هستند و بهره‌گیری از تجربیات آنان می‌تواند در شناسایی مسائل، انتقال تجربه به نسل جوان و ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی نقش مؤثری داشته باشد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان اداره ورزش و جوانان، فعالان ورزشی، پیشکسوتان و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی و حمایت از استعدادهای ورزشی خارگ کمک کند.

وی در پایان بر ضرورت استمرار برنامه‌ریزی و پیگیری مطالبات حوزه ورزش تأکید کرد و خواستار توجه جدی به ظرفیت‌های موجود برای پویایی هرچه بیشتر ورزش در جزیره خارگ شد.