به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، «آندری رودنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» اظهار کرد که اگر نشست سه‌جانبه سران روسیه، آمریکا و چین برگزار شود، این دیدار می‌تواند پیام‌هایی درباره مواضع سه کشور در قبال برخی مناقشات جهانی به جامعه بین‌المللی ارسال کند.

وی با اشاره به تحولات اوکراین گفت: چین همواره به حل‌وفصل این مناقشه علاقه‌مند بوده و پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود که علاوه بر اوکراین، مسائل جهانی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است مواضع و منافع روسیه، چین و آمریکا در مورد آنها با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد.

رودنکو همچنین درباره خلع سلاح هسته‌ای گفت سه کشور در این زمینه همچنان بر مواضع پیشین خود اصرار می ورزند.

بحث برگزاری نشست احتمالی ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن چین در روزهای اخیر مطرح شده است. این اجلاس قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. با این حال، مقام‌های روسیه تأکید کرده‌اند که هنوز توافق نهایی درباره اصل نشست و دستور کار آن حاصل نشده است. ترامپ نیز روز دوشنبه ۲۷ مهر از آمادگی خود برای مشارکت در چنین دیداری سخن گفت. وی گفته است چنین نشستی می‌تواند بر موضوع تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح متمرکز باشد.