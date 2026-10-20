روایت چهار دهه مجاهدت در سیزدهمین محفل «شب خاطره» زاهدان

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیزدهمین محفل شب خاطره با هدف بازخوانی زندگی و مجاهدت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره مردانی برگزار می‌شود که سال‌ها در مسیر ایمان، ایثار و دفاع از میهن مجاهدت کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این محفل به روایت زندگی و مجاهدت‌های حاج احمد اعرابی، جانشین گردان ۴۰۹ لشکر ۴۱ ثارالله، اختصاص دارد؛ فرمانده‌ای که بخش مهمی از زندگی خود را در میدان مجاهدت سپری کرده است.

وی تصریح کرد: سیزدهمین محفل شب خاطره روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ در سالن بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.