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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

روایت چهار دهه مجاهدت در سیزدهمین محفل «شب خاطره» زاهدان

روایت چهار دهه مجاهدت در سیزدهمین محفل «شب خاطره» زاهدان

زاهدان- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری سیزدهمین محفل شب خاطره با محوریت روایت زندگی و مجاهدت‌های احمد اعرابی، جانشین گردان ۴۰۹ لشکر ۴۱ ثارالله، در زاهدان خبر داد.

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیزدهمین محفل شب خاطره با هدف بازخوانی زندگی و مجاهدت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره مردانی برگزار می‌شود که سال‌ها در مسیر ایمان، ایثار و دفاع از میهن مجاهدت کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این محفل به روایت زندگی و مجاهدت‌های حاج احمد اعرابی، جانشین گردان ۴۰۹ لشکر ۴۱ ثارالله، اختصاص دارد؛ فرمانده‌ای که بخش مهمی از زندگی خود را در میدان مجاهدت سپری کرده است.

روایت چهار دهه مجاهدت در سیزدهمین محفل «شب خاطره» زاهدان

وی تصریح کرد: سیزدهمین محفل شب خاطره روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ در سالن بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 6983782

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