استانداردها ضامن کیفیت و رفاه اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلایر ظهر سه شنبه در حاشیه همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استانداردها ضامن تضمین کیفیت در سطح جامعه و عامل رونق و شکوفایی صنعت و رفاه اجتماعی هستند.

وی با اشاره به اهمیت استاندارد در عرصه‌های مختلف زندگی، افزود: ما در بحث استاندارد به موضوع اصلی یعنی رفاه اجتماعی در تمامی عرصه‌های زندگی، چه در عرصه تولید، چه در عرصه خدمات و چه در حضور در بازارهای رقابتی ،می‌پردازیم و این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه مجموعه‌ای از فرایندها را بر اساس چارچوب تعریف‌شده استاندارد مستقر و اجرا کنیم.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل خاطر گفت: عزیزانی که امروز در این همایش مورد تقدیر قرار می‌گیرند، این مسیر را طی کرده‌اند تا بتوانند در مسیر فرایندی، کنترل و پایش مستمر را انجام دهند و کالایی با کیفیت قابل رقابت عرضه کنند.

جلایر توسعه فرهنگ استاندارد را از دیگر موضوعات مهم دانست و افزود: استانداردها باید به سمت شمولیت عام حرکت کنند؛ یعنی در فرهنگ جامعه رسوخ پیدا کنند. ما باید مسئولیت‌های اجتماعی را در استانداردها ببینیم؛ هیچ مشروعیت اجتماعی نباید اتفاق بیفتد مگر آنکه معیار و مشخصه‌ای مشخص، از جمله استاندارد، تعریف شده باشد. دنیا نیز به همین سمت حرکت می‌کند؛ یعنی استانداردی آزمون‌شده و قابل قبول در همه جا. محصولات ما نیز باید در تمامی کشورهای رقابت‌پذیر قابل قبول باشند.

وی موضوع تعالی را نیز حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: در استانداردها فرایندی طی می‌شود که مربوط به بحث تعالی است؛ اگر جامعه به سمت تعالی حرکت نکند، نسبت به سایر کشورها عقب خواهیم ماند. استانداردها مسیر تعالی را تعریف می‌کنند و ما نیز به عنوان نماینده استاندارد و متولی آن در این استان، در همین مسیر حرکت می‌کنیم تا واحدهای تولیدی و خدمات ما در مسیر تعالی گام بردارند و شاهد پیشرفت و توسعه استان باشیم.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل در پایان گفت: امروز از سه واحد نمونه استانی، یک واحد نمونه کشوری و چهار واحد شایسته تقدیر تجلیل به عمل می‌آید و از هشت مدیر کنترل کیفیت نیز به عنوان مدیران منتخب تقدیر می‌شود.