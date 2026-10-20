به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ روز ٣٠ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ به عنوان آخرین مهلت از ساعت ١٢ ظهر یکشنبه اول آذر تا ساعت ١٢ ظهر چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به صورت

اینترنتی از طریـق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس: ir.sanjeshp.www و همزمان در سامانه

توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به آدرس: ir.gov.behdasht.obligat://http انجام می شود.

داوطلبانی که تا کنون نسبت به ثبت نام برای این آزمون اقدام نکرده اند، صرف نظر از نوع تعهد و تعداد دفعات شرکت در آزمون و... (حتی دستیاران شهریه پردازی که تعهد خدمت نداشته یا افرادی که قبلاً موفق به اخذ گواهینامه شده و برای چندمین بار در این آزمون شرکت می کنند) ملزم به ثبت نام در هر دو سامانه هستند.

توجه ۱: متأخرین علاوه بر هزینه ثبت نام، باید مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال دیگر نیز پرداخت کنند.

توجه ۲: این فرصت مجدداً تمدید نخواهد شد.