به گزارش خبرنگار مهر،سمیه خداپرست صبح سه شنبه در هفدهمین جشنواره سراسری «فراگیری نخستین واژه، آب» فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف آب را نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظام آموزشی و خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: مادران از طریق آموزش و اصلاح رفتارهای روزمره می‌توانند در شکل‌گیری عادت‌های صحیح مصرف در خانواده نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان نیز با انتقال آموخته‌های خود از مدرسه به محیط خانواده، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فرهنگ حفاظت از آب دارند و ثبت و انتشار تجربه‌های موفق خانواده‌ها در قالب آثار تصویری و روایت‌های واقعی می‌تواند زمینه بهره‌گیری دیگران از این الگوها را فراهم کند.

مشاور امور زنان و خانواده وزارت نیرو با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و پیامدهای تغییرات اقلیمی تصریح کرد: حتی استان‌هایی مانند مازندران که از ظرفیت‌های طبیعی برخوردارند، در برابر چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مصون نیستند؛ بنابراین، مدیریت مصرف آب باید از سطح توصیه‌های عمومی فراتر رفته و به رفتاری پایدار در زندگی روزانه مردم تبدیل شود.

خداپرست با تأکید بر ضرورت حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده، مسئولیت‌پذیری عمومی و مصرف متناسب با ظرفیت منابع را از الزامات برخورداری پایدار از آب برشمرد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های آب و فاضلاب در مازندران

بهزاد برارزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط خاص جمعیتی استان اظهار کرد: زیرساخت‌های خدماتی مازندران عمدتاً متناسب با جمعیت ساکن طراحی شده‌اند، اما حضور گسترده مسافران و گردشگران در مقاطع مختلف سال، فشار قابل‌توجهی بر تأسیسات آب و فاضلاب وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه این شرایط، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی را ضروری‌تر کرده است، افزود: ارتقای ظرفیت تأسیسات، به‌ویژه در بخش فاضلاب، نیازمند توجه ویژه مسئولان، حمایت دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مرتبط است.

مدیرعامل آبفا مازندران همچنین آموزش کودکان و نوجوانان را یکی از پایه‌های اساسی حفاظت از منابع آبی دانست و گفت: آموزش‌های مرتبط با آب زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که از مرحله انتقال اطلاعات عبور کنند و در نگرش، رفتار و سبک زندگی دانش‌آموزان جای بگیرند.

برارزاده با تأکید بر پیوند میان آموزش و مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: همکاری صنعت آب و فاضلاب با آموزش‌وپرورش، فرصتی برای پرورش نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر فراهم می‌کند که حفاظت از منابع طبیعی را بخشی از وظایف روزمره خود بداند.

آموزش نزدیک به ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در سال گذشته

مهدی بختی، مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این آیین، استمرار هفده‌ساله جشنواره «فراگیری نخستین واژه، آب» را نشان‌دهنده ظرفیت همکاری میان صنعت آب و نظام تعلیم و تربیت برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف دانست.

وی با اشاره به آموزش نزدیک به ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در سال گذشته اظهار کرد: استمرار این برنامه حتی در دوران همه‌گیری کرونا، با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و سامانه‌های آموزشی، امکان حفظ ارتباط با دانش‌آموزان و معلمان را فراهم کرد.

بختی با قدردانی از همکاری ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، بر لزوم افزایش اثربخشی برنامه‌های آموزشی و تقویت مشارکت مجموعه‌های استانی تأکید کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت دوره‌های آینده، تدوین برنامه‌ای منسجم و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی روابط عمومی‌های شرکت‌های آب و فاضلاب و همکاران آموزش‌وپرورش ضروری است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری هجدهمین دوره این جشنواره با میزبانی استان مرکزی در ابتدای آذرماه خبر داد و تقویت فعالیت‌های آموزشی در مدارس را از محورهای مورد توجه دوره آینده برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی در صنعت آب، همکاری میان وزارت نیرو و آموزش‌وپرورش را عاملی مؤثر در انتقال مفاهیم حفاظت از منابع آبی به نسل جدید دانست.