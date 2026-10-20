به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در آیین افتتاح کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» شهرستان اسدآباد اظهار کرد: برای شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک محله یا شهر توجه به شرایط مدرسه و سطح علمی دانش‌آموزان آن از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه دانش‌آموزان امروز مدیران آینده کشور خواهند بود.

وی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی از جمله نجوم و هوش مصنوعی، تصریح کرد: این افتخارات نشان می‌دهد که با توجه بیشتر به نظام تعلیم و تربیت می‌توان به موفقیت‌های بزرگ‌تری در سطح ملی و بین‌المللی دست یافت.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حمایت‌های دولت چهاردهم، استانداران، فرمانداران، دهیاران و خیّران مدرسه ساز گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور توجه به توسعه فضاهای آموزشی همچنان در اولویت قرار دارد و افتتاح بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور گواهی بر این مدعا است که تحقق این حجم از فعالیت عمرانی بدون مشارکت مردمی و خیران امکان‌پذیر نبود.

وی با تاکید بر اینکه ماموریت آموزش و پرورش تنها به ساخت مدرسه و توسعه فضاهای فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: تمرکز دولت بر این است که تمام زیرساخت‌های سخت‌افزاری در خدمت ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری قرار گیرند و برای بهبود کیفیت آموزش نقشه راه طراحی شده و هرچند این فرایند زمان‌بر است اما بخشی از نتایج آن را هم‌اکنون می‌توان مشاهده کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم بهره‌برداری موثر از کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی اسدآباد این مجموعه را فضایی شاخص برای شکوفایی استعدادها دانست و از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق زمینه حضور مستمر دانش‌آموزان و اجرای برنامه‌های پرورشی و مهارتی را در این کانون فراهم کند.

وی در ادامه برای تجهیز این مجموعه فرهنگی بیان کرد: اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان برای تامین صندلی‌های مناسب و تجهیزات مورد نیاز کانون شهید سلیمانی تقبل می‌شود و برای تامین تخته‌های هوشمند و کمک به یکی از مدارس منطقه نیز اقدام خواهد شد.

کاظمی همچنین با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، از اختصاص ۶ زمین چمن مصنوعی به این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: در توزیع امکانات ورزشی باید به مدارس روستایی و مناطق کم برخوردار نیز توجه ویژه‌ای شود تا دانش‌آموزان این مناطق از فرصت‌های برابر ورزشی بهره‌مند شوند.