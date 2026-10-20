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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

زندگی تنها مسئول زن عملیات هلال احمر مستند شد؛ رونمایی از پوستر اثر

زندگی تنها مسئول زن عملیات هلال احمر مستند شد؛ رونمایی از پوستر اثر

پوستر فیلم مستند «وضعیت آرزو» به کارگردانی مشترک محمد فرج‌صالحی و کیومرث چناری رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، «وضعیت آرزو» پرتره‌ای از زندگی حرفه‌ای آرزو تقوی، تنها مسئول عملیات زن امداد و نجات هلال احمر است. دوربین این مستند با ورود به حریم شخصی و کاری این امدادگر، تقابل میان هیجان عملیات‌های سخت امدادی و سکوت سنگین حاکم بر لحظات انتظار در پایگاه را به تصویر می‌کشد؛ روایتی از مرز باریک امید و اندوه در زندگی امدادگران.

راوی این مستند، از نجات حادثه‌دیدگان زیر آوار تا بیرون ‌آوردن پیکر مطهر شهدا، همراه امدادگران است اما روایت به صحنه‌های عملیات محدود نمی‌شود و لحظات تلخ‌ و شیرین زندگی آنان در پایگاه، انتظار برای صدای بی‌سیم و سکوت سنگین میان ۲ مأموریت را نیز روایت می‌کند.

«وضعیت آرزو» به تهیه‌کنندگی محمد فرج‌صالحی و نویسندگی کوثر امیدی، با مشارکت گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح و بنیاد رسانه‌ای بیان تولید شده است.

این مستند متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» شده است.

کد مطلب 6983816
عطیه موذن

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