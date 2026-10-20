به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، امروز سه‌شنبه در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران از پیگیری موضوع برداشت بدهی‌های مالیاتی از حساب مؤدیان با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته و دستور مساعد عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، انتظار می‌رود این موضوع در آینده‌ای نزدیک تعیین تکلیف شود و برداشت از حساب مؤدیان صرفاً بابت مالیات قطعی‌شده و پرداخت‌نشده صورت گیرد.

وی اظهار کرد: ساماندهی این فرایند، هم از مطالبات فعالان اقتصادی و هم از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است.

سبحانیان افزود: هدف از این اقدام، برقراری توازن میان وصول قانونی مطالبات مالیاتی دولت، حفظ حقوق عمومی و کاهش مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که برای بنگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: این سازمان در قالب بخشنامه‌های مختلف، مهلت انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان را تمدید کرده و در زمینه بخشودگی جرایم و حمایت از بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، اقداماتی انجام داده است.

هدف از جرایم مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت نیست

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای فرایندهای مالیاتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است با اصلاح رویه‌ها، زمینه بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی جرایم مالیاتی را فراهم کند.

سبحانیان با تأکید بر اینکه هدف از وضع جرایم مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت نیست، توضیح داد: جریمه، ابزاری برای تضمین اجرای تکالیف قانونی مؤدیان است و هدف اصلی، پایبندی فعالان اقتصادی به الزامات قانونی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: چنانچه مؤدیان در ادامه فعالیت خود تکالیف قانونی را به‌درستی انجام دهند و رفتار مالیاتی‌شان را اصلاح کنند، امکان برخورداری از حداکثر بخشودگی جرایم مربوط به گذشته، در چارچوب مقررات قانونی، برای آنها فراهم خواهد بود تا بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.