125 هزار سرنگ بین معتادان پرخطر استان کرمان توزیع شده است

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز"TC" در سال گذشته تعداد 167 معتاد مرد را پذیرش کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40درصد افزایش پذیرش داشته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون سه هزار و 154 معتاد مرد و 427 معتاد زن در مراکز"D.I.C" دارای پرونده فعال هستند.

شجاعی یادآور شد: با هدف کاهش بیماریها، 68 هزار و 200 سرنگ آلوده از مناطق تجمع معتادین جمع آوری شده است و در کنار اقدامات درمانی، فعالیتهای پیشگیرانه با هدف جلوگیری از ایجاد و شیوع و گسترش اعتیاد انجام شده که می توان به راه اندازی تشکلهای اجتماع محور در محلات و برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی اشاره کرد.

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی استان کرمان بیان داشت: برنامه ریزی برای راه اندازی تشکلهای اجتماع محور در 50 محله، 30 محیط کار و حداقل 25 درصد مدارس استان کرمان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی برای ایجاد شرایط مناسب ترک اعتیاد معتادانی که قادر به پرداخت هزینه های لازم در مراکز خصوصی نیستند در سال گذشته اقدام به پرداخت یارانه به این مراکز جهت پذیرش بیماران معتاد کرده است.