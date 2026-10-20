طرح «آناهیتا» برای تربیت سفیران حفاظت از آب در مدارس اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری پیش از ظهر سه شنبه در هفدهمین جشنواره سراسری فرهنگی «فراگیری نخستین واژه، آب» با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی ایران در ترویج حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: نام‌گذاری این طرح به نام آناهیتا، نماد آب در فرهنگ ایران باستان، می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت هویت فرهنگی و افزایش مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در قبال منابع آبی باشد.

وی پیشنهاد داد: وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت نیرو با همکاری مشترک، زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند تا دختران دانش‌آموز با فراگیری مهارت‌های مدیریت مصرف، در انتقال آموخته‌های خود به خانواده‌ها و محیط اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت آموزش در سال‌های نخست زندگی افزود: شکل‌گیری نگرش صحیح نسبت به آب باید از دوران کودکی آغاز شود؛ چراکه آموزش مستمر و متناسب با سن دانش‌آموزان می‌تواند حفاظت از منابع آبی را به بخشی از رفتار روزمره نسل آینده تبدیل کند.

تیموری مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها را از بسترهای مهم ترویج این فرهنگ دانست و بر استفاده از روش‌های جذاب آموزشی، فعالیت‌های مشارکتی و بازدیدهای میدانی برای آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت منابع آبی و پیامدهای مصرف بی‌رویه تأکید کرد.

وی همچنین با اعلام آمادگی برای گسترش تعامل میان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت نیرو، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه آموزشی شاد و برنامه‌های تربیتی مدارس را فرصتی برای توسعه آموزش‌های عمومی در زمینه مدیریت مصرف آب برشمرد.

مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌وپرورش ارزیابی نتایج برنامه‌های آموزشی را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استمرار جشنواره «فراگیری نخستین واژه، آب» و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به ارتقای آگاهی عمومی و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر در برابر منابع حیاتی کشور کمک کند.

هفدهمین جشنواره سراسری فرهنگی «فراگیری نخستین واژه، آب» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آبی و اصلاح الگوی مصرف، با مشارکت مجموعه صنعت آب و فاضلاب و نظام آموزش‌وپرورش برگزار شد.