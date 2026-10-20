گشتاسبی: وحدت و انسجام، رمز اقتدار ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار گشتاسبی صبح سه شنبه در رزمایش جان‌فدای سنندج اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده پایداری ملت ایران در دفاع از انقلاب و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان است.

وی با اشاره به سابقه همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی افزود: مردم این استان در طول ۴۷ سال گذشته و در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حمایت خود را از نظام و نیروهای مسلح نشان داده‌اند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) غرب کشور با اشاره به نقش مردم کرد و ترک در دفاع از کشور عنوان کرد: تقدیم بیش از پنج هزار شهید از سوی مردم کردستان، گواهی بر حضور و نقش‌آفرینی آنان در دفاع از انقلاب اسلامی است.

گشتاسبی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی گفت: اگر به دنبال استقلال و اقتدار کشور هستیم، باید اتحاد، برادری و انسجام را حفظ کنیم و با تبعیت از رهبری در برابر دشمنان ایستادگی داشته باشیم.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در رزمایش جان‌فدا، نیروهای مسلح را مدافع امنیت و استقلال کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همراهی مردم، ایران در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیروزی دست یابد.