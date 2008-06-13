هزار پروژه ورزشی در روستاهای کشور افتتاح می شود

غلامرضا جعفری در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر، 531 پروژه ورزشی روستایی کشور دارای پیشرفت فیزیکی خوبی در مراحل ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه فضاهای ورزشی کشور در روستاها هفت دهم متر مربع است.

مدیرکل دفتر توسعه ورزشهای روستایی و عشایری کشور با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی در روستاها با افتتاح هزار پروژه ورزشی دو سانتی متر افزایش خواهد یافت، بیان داشت: 100 هزار ورزشکار سازمان یافته در روستاهای کشور در حال حاضر شناسایی شده اند.

جعفری با بیان اینکه طرح ضربتی توسعه ورزشهای روستایی و عشایری کشور مراحل تصویب خود را در دولت می گذارند، یادآور شد: با تصویب این طرح، پنج هزار روستای کشور دارای فضای استاندارد ورزشی و امکانات کامل خواهند شد.

وی با اعلام اینکه در طی دو سال گذشته حدود 23 میلیارد تومان جهت احداث فضاهای ورزشی روستایی در کشور هزینه شده است در عین حال اعتبار امسال ورزشهای روستایی و عشایری کشور را 11 میلیارد تومان عنوان کرد.

رئیس فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور با اشاره به اینکه امسال جشنواره های مختلف ورزشهای بومی در استان های کردستان، لرستان و سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است، یادآور شد: در هر استان به فراخور بوم و اقلیم فرهنگی آن منطقه یک جشنواره فرهنگی و هنری روستایی برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به تدوین دو هزار و 500 عنوان اسم بازی مشترک بومی روستایی کشور از شناسایی 411 بازی بومی و محلی در روستاهای کشور خبر داد.

به گفته جعفری، فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور آمادگی دارد با همکاری دستگاههای مرتبط نسبت به غنی سازی بازیهای بومی و محلی روستاهای ایران اقدام کند.