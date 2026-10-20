به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به طرح پرسش‌های متعدد از سوی دانشجویان و کارشناسان در خصوص نحوه تأثیر معدل در آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در برداشت و اجرای ضوابط مربوط، موارد زیر جهت آگاهی و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

نحوه محاسبه نمره با احتساب معدل

نمره ترکیبی داوطلب از مجموع ۶۰ درصد نمره خام آزمون و ۴۰ درصد نمره معدلِ تبدیل‌شده به مقیاس ۲۰۰ محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه به شرح زیر است:

نمره ترکیبی = (۰٫۶۰ × نمره خام آزمون) + (۰٫۴۰ × نمره معدل در مقیاس ۲۰۰)

نمره معدل در مقیاس ۲۰۰ نیز بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

نمره معدل در مقیاس ۲۰۰ = (معدل − ۱۰) × ۲۰

بنابراین، در فرمول فوق، نمره خام آزمون و نمره معدل تبدیل‌شده، هر دو بر مبنای مقیاس ۲۰۰ در محاسبه نمره ترکیبی لحاظ می‌شوند.

شرایط اعمال تأثیر معدل

تأثیر معدل صرفاً برای داوطلبانی اعمال می‌شود که در آزمون، حدنصاب قبولی را کسب نکرده‌اند. چنانچه داوطلب با احتساب تأثیر معدل، نمره‌ای بالاتر از حدنصاب قبولی کسب کند، نمره حدنصاب قبولی به‌عنوان نمره نهایی قبولی وی اعلام خواهد شد.

اعمال معدل در نتایج دوره جاری

در فرآیند اعلام نتایج آزمون‌های این دوره نیز تأثیر معدل اعمال شده و نتایج مربوط به دانشگاه‌ها اعلام شده است.

فرآیند اصلاح معدل

در صورتی که معدل اعلام‌شده برای هر داوطلب، بنا بر بررسی دانشگاه، نیازمند اصلاح باشد، دانشگاه مربوطه حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ اعلام نتایج فرصت دارد موضوع را طی مکاتبه رسمی به مرجع مربوط اعلام نماید تا پس از بررسی و تأیید، اصلاحات لازم در محاسبات مربوط به داوطلب اعمال شود.

نحوه محاسبه نمره داوطلبان اتباع خارجی

همچنین در خصوص نحوه محاسبه نمره داوطلبان اتباع خارجی در آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی و به‌منظور رفع ابهامات مطرح‌شده، موارد زیر اعلام می‌شود:

نحوه محاسبه نمره درس معارف

نمره داوطلبان اتباع خارجی بر مبنای ۱۹۰ نمره محاسبه می‌شود و نمره درس معارف اسلامی، متناسب با درصد نمره کسب‌شده توسط داوطلب از مجموع ۱۹۰ نمره، به نمره وی اضافه می‌شود.

به‌عنوان مثال، چنانچه داوطلبی از مجموع ۱۹۰ نمره، ۷۶ نمره کسب کند، به این معناست که ۴۰ درصد نمره را به دست آورده است. بنابراین، ۴۰ درصد از ۱۰ نمره اختصاص‌یافته به درس معارف اسلامی، معادل ۴ نمره، به نمره وی اضافه شده و نمره نهایی او به ۸۰ می‌رسد.

نحوه محاسبه پاسخ‌های درس معارف در دفترچه فارسی

چنانچه داوطلب اتباع خارجی علاوه بر برخورداری از روش محاسبه فوق، در دفترچه فارسی نیز به سؤالات درس معارف اسلامی پاسخ صحیح داده باشد، تعداد پاسخ‌های صحیح وی به نمره محاسبه‌شده اضافه می‌شود.

به‌عنوان مثال، در حالت فوق، اگر داوطلب علاوه بر نمره محاسبه‌شده، ۳ پاسخ صحیح نیز از سؤالات درس معارف اسلامی در دفترچه فارسی داشته باشد، نمره نهایی وی ۸۳ خواهد بود.

نحوه گرد کردن نمرات

به‌منظور مساعدت با دانشجویان، در محاسبات مربوط به نمرات درس معارف اسلامی داوطلبان اتباع خارجی و همچنین نمرات معدل تمامی دانشجویان، در صورت وجود اعشار، نمرات به سمت بالا گرد می‌شوند.



اعمال تأثیر معدل

ضوابط مربوط به تأثیر معدل در آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی، در خصوص داوطلبان اتباع خارجی نیز اعمال می‌شود.